Um vídeo divulgado no início desta semana mostra vários soldados ucranianos a comemorar a morte de soldados russos e, em pelo menos um caso, a matar um dos soldados, já capturado, com tiros à queima-roupa. O vídeo foi inicialmente publicado em contas de Telegram ligadas à Rússia e a sua veracidade foi, entretanto, confirmada pelo jornal norte-americano The New York Times.

De acordo com o The New York Times, o vídeo foi filmado na localidade de Dmytrivka, nos arredores de Kiev, cerca de dez quilómetros a sul de Bucha — cidade recentemente recuperada pelas forças ucranianas, onde foram descobertos centenas de cadáveres de civis espalhados pelas ruas e em valas comuns, com marcas de tortura.

O vídeo foi filmado numa estrada onde é possível ver vários cadáveres ensanguentados no chão, que aparentam ser de soldados russos, e vários militares aparentemente ucranianos a circular em torno dos corpos, com expressões de comemoração.

O momento mais chocante do vídeo ocorre logo nos primeiros segundos, quando é possível ver um soldado russo no chão, visivelmente ferido, mas a respirar e a mexer-se. Nesse momento, ouve-se uma voz masculina dizendo, de acordo com a tradução publicada pelo The New York Times: “Ele ainda está vivo. Filmem estes ladrões. Olhem, ele ainda está vivo. Está ofegante.” De seguida, um dos soldados ucranianos dispara dois tiros sobre o homem estendido no chão. O russo continua a mexer-se e é então que o ucraniano dispara um terceiro tiro, matando-o.

No vídeo é possível ver veículos militares e vários equipamentos destruídos nas imediações do local onde estão os corpos. Naquele sítio, diz o jornal norte-americano, as tropas ucranianas terão surpreendido numa emboscada uma coluna de militares russos que se retiravam das localidades em torno de Kiev.

Na semana passada, o Ministério da Defesa ucraniano tinha confirmado um “trabalho de precisão” das forças ucranianas na destruição de uma coluna militar russa nos arredores de Kiev. Também na semana passada, a agência de notícias ucraniana Unian tinha partilhado segmentos do mesmo vídeo, descrevendo-o como um exemplo da intervenção da “Legião Georgiana”, que o The New York Times explica ser uma unidade paralimitar de voluntários georgianos que lutam ao lado dos soldados ucranianos.

O governo ucraniano não se pronunciou ainda sobre este vídeo. Contudo, no final de março, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu que iria ser lançada uma investigação meticulosa à atuação das tropas da Ucrânia depois de ter surgido nas redes sociais um vídeo que mostrava soldados ucranianos a, alegadamente, disparar tiros nos joelhos de soldados russos capturados, de mãos atadas e vendados. “Somos um exército europeu, não troçamos dos nossos prisioneiros“, assegurou na altura Oleksiy Arestovich, conselheiro de Zelensky que assegurou que as responsabilidades iriam ser apuradas.