O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu o novo pacote de sanções dos Estados Unidos da América, do Reino Unido e da União Europeia à Rússia, que inclui o congelamento dos ativos dos membros da elite do Kremlin e das principais instituições financeiras russas, mas assumiu não estar satisfeito com as mesmas. Tem um alcance “espetacular”, declarou, ressalvando, contundo, que “ainda não é suficiente”.

No seu discurso ao país desta quarta-feira à noite, o chefe de Estado ucraniano salientou que as sanções “dificilmente” podem corresponder com “o mal que o mundo viu em Bucha, com o mal que continua em Mariupol, com os bombardeamentos de Kharkiv e com a ofensiva global sangrenta no Donbass”.

“Continuaremos a insistir no bloqueio total do sistema bancário russo dos mercados internacionais. Também continuaremos a insistir na rejeição do petróleo russo pelo mundo democrático”, elencou o Chefe de Estado ucraniano, que caracterizou as exportações russas de petróleo como “um dos fundamentos da agressão da Rússia” e como “uma das razões pelas quais a liderança russa pode dar-se ao luxo de não levar a sério as negociações sobre o fim da guerra”.

Pedindo aos políticos dos países mais dependentes da energia da Rússia para arranjarem soluções para substituir o gás e o petróleo russo, Volodymyr Zelensky afirmou que “se não houver um pacote de sanções realmente doloroso à Rússia e não houver um fornecimentos de armas” à Ucrânia, tal será visto pelo Kremlin como uma “permissão para ir mais longe”. “Uma permissão para um derrame de sangue no Donbass”, algo que, de acordo com o Presidente ucraniano, “ainda é possível prevenir”.

“Ainda é possível prevenir com sanções, pelas quais a Ucrânia vai continuar a insistir e o nosso povo continua a insistir. Ainda é possível [o Ocidente] dar-nos as armas para realmente parar a agressão. O Ocidente pode fazê-lo”, disse Zelensky, vincando que será “um erro histórico para todo o mundo ocidental” se tal não acontecer.

Dirigindo-se ao povo russo, o Presidente da Ucrânia sinalizou que a sua “atitude” é “simples”: “Ou apoiam a busca da paz ou um massacre injustificado”. Se escolherem o lado da guerra, os russos serão “excluídos” e “perderão tudo”. “Se são pela paz e se até sentem um pouco de vergonha pelo que as tropas russas estão a fazer, então agora o momento chave” para que “exijam o fim da guerra”. “É melhor agora […] do que ser comparado com os nazis para o resto da vossa vida.”

Para Volodymyr Zelensky, o “nazismo não tem futuro. Os assassinatos em massa não têm futuro”. “Todos na Rússia que não exigirem um fim a esta guerra e a retirada de tropas da Ucrânia não têm futuro”, rematou, garantindo que a Rússia será “responsabilizada” pelos crimes de guerra.