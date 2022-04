O lutador ucraniano de artes marciais mistas (MMA) Yaroslav Amosov, que se encontra a lutar ativamente contra as tropas russas, encontrou, na passada sexta-feira, o seu cinto de campeão de peso-médio na sua casa de infância, em Irpin.

Ao Insider, fonte da Bellator, que organiza competições de lutas, explicou que a mãe do lutador de 28 anos escondeu o cinto na casa de infância de Amosov antes desta ser bombardeada durante os conflitos com as tropas russas.

Num vídeo publicado no dia 1 de abril na rede social Instagram, é possível ver o lutador, com equipamento camuflado e capacete, a descer as escadas para uma cave. Momentos depois, ao regressar à superfície, o jovem carregava consigo um saco onde estava guardado o troféu, que acaba por mostrar. O cinto foi ganho pelo lutador em 2020, quando derrotou Douglas Lima por decisão de júri no combate “Bellator 260”.

“Um cinto com uma grande história! Agora, definitivamente, não o vou largar”, disse o lutador. “A minha mãe escondeu-o em segurança e ele sobreviveu aos bombardeamentos.”

Segundo explica o mesmo jornal, o ucraniano iria defender o título de campeão de peso-médio contra Michael ‘Venom’ Page em maio, mas teve de desistir uma vez que se encontra integrado na Unidade de Defesa Territorial da Ucrânia.

No Twitter, Yaroslav partilhou, na segunda-feira, um vídeo onde se viam os destroços resultantes dos diversos bombardeamentos russos na Ucrânia.

This war is not over yet, but its consequences are terrible! Strength, patience and God's help to all! The truth is on our side!???????????? pic.twitter.com/2G42wu0YV6

— Yaroslav “Dynamo” Amosov (@YaroslavAmosov) April 4, 2022