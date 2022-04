O trânsito na Via do Infante (A22) está interrompido ao quilómetro 42, em Alcantarilha, no sentido Lagos/Faro, devido a uma colisão entre dois veículos que provocou oito feridos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, da colisão, ocorrida na zona de Alcantarilha (Silves) e que envolveu um veículo ligeiro e um pesado, resultaram oito feridos, “desconhecendo-se ainda o seu estado”.

Segundo a mesma fonte, a circulação rodoviária foi interrompida por volta das 10h00, para que o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) “pudesse aterrar para o eventual transporte das vítimas”.

De acordo com os dados disponibilizados na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 10h50 as operações de socorro envolviam 43 operacionais, apoiados por 16 viaturas e um helicóptero.