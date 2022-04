Diego e Evelyn: duas tempestades até segunda. 25ºC a 27ºC: tempo de verão na Páscoa

Começando já por esta sexta-feira, mesmo que o tempo em Portugal não seja severamente, nem diretamente, afetado pela depressão Diego — assim batizada pelo Météo-France (serviço meteorológico francês), ela não deixará de produzir os seus efeitos indiretos. Como? Vai associar-se à superfície frontal quente que atravessará a Península Ibérica e trará bastante chuva às regiões do Norte e Centro (o Sul vai escapar), que deverá ser mesmo intensa no Minho e Douro Litoral (há várias regiões com aviso amarelo esta sexta). A boa notícia, é que as temperaturas vão subir e a chuva passa a aguaceiros sábado.

Mas só até domingo à noite. Porque aí chega ao Continente mais uma depressão, a Evelyn, esta nomeada pela Delegação Regional dos Açores do IPMA. Tempestade que também não vem só, traz associado um sistema frontal com mais chuva. A chuva chegará primeiro às regiões do litoral oeste, e estender-se-á progressivamente para o interior do país, com maior incidência também no Minho e Douro Litoral. Só que além da chuva, voltará o frio intenso, segundo o Instituto Português de Meteorologia: as previsões são para que a temperatura máxima possa baixar 5 a 6 °C nas regiões do interior na segunda-feira, dia 11.

20220407-1810 Depressão EVELYN – efeitos em Portugal Continentalhttps://t.co/zlS4hp58z6 — IPMA (@ipma_pt) April 7, 2022

El viernes, será la #BorrascaDiego quien dejará vientos intensos, temporal marítimo y lluvias en Galicia y comunidades cantábricas. Rápidamente se desplazará hacia el interior del continente europeo. Y después llegará la #BorrascaEvelyn. pic.twitter.com/OhZ8YLAvv5 — AEMET (@AEMET_Esp) April 7, 2022

Los frentes asociados a la #BorrascaEvelyn darán lugar a lluvias en la mayor parte de la Península y Baleares conforme vayan barriendo nuestro territorio de oeste a este, principalmente el lunes 11 y martes 12 de abril. pic.twitter.com/AmmYmBNMdi — AEMET (@AEMET_Esp) April 7, 2022

A partir de quarta pode contudo guardar o blusão de penas e o gorro dos miúdos na mala e deixá-los de tshirt (muitos certamente irão pedir). A chuva desaparece, o Sol instala-se e os termómetros começam a subir até ao fim de semana alargado. Lisboa, por exemplo, passa de uma temperatura máxima de 16ºC na segunda-feira, para 25ºC no sábado, mais 9ºC. Évora de 18ºC para 27º nos mesmos dias. E mesmo a Norte as subidas serão acentuadas, com Braga a chegar aos 26ºC e Bragança aos 25ºC. E há cidades com previsões de 28ºC, como Santarém.