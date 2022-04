Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo prevê que os preços dos combustíveis desçam, na próxima semana, cerca de sete cêntimos por litro no gasóleo e cinco cêntimos na gasolina. E, por isso, o Ministério das Finanças anuncia que vai manter o desconto em sede de Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sem mexidas. Nem sempre as contas do Governo são passadas para o consumidor.

O ministério, agora tutelado por Fernando Medina, manteve, assim, o desconto temporário do ISP em 4,7 cêntimos no gasóleo e 3,7 cêntimos na gasolina, “apesar da descida prevista do preço dos combustíveis”. De acordo com o mecanismo previsto, a evolução ditaria o aumento do ISP, mas conforme já tinha sido feito anteriormente o Governo optou por não mexer.

Em comunicado o Ministério das Finanças ainda diz que se aplicasse o mecanismo semanal as taxas unitárias do ISP aumentariam 2,3 cêntimos no gasóleo e um cêntimo na gasolina, valores que “consideram o efeito acumulado das semanas anteriores, em que o Governo também havia decidido manter os valores de ISP, apesar da descida dos preços dos combustíveis”.

António Costa, primeiro-ministro, anunciou na quinta-feira que esta sexta aprovaria um pacote de medidas de combate ao aumento dos preços na energia e na alimentação e produtos agrícolas. Uma das medidas é a redução imediata do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) para assegurar o efeito que teria no preço final a passagem do IVA para a taxa intermédia de 13%. Aplicando ao preço final médio em vigor esta semana, uma taxa de IVA de 13%, em vez dos atuais 23%, permitiria retirar ao preço do litro do gasóleo e da gasolina cerca de 16 cêntimos por litro. Mas esta medida ainda não entrou em vigor.

Uma medida que já estava em vigor, o Autovoucher, já garantiu mais de 91 milhões de euros de reembolsos, havendo quase 3 milhões de aderentes (2.952.896). Destes, mais de 1,1 milhões já receberam Autovoucher neste mês de abril.