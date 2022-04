Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Oliwia Dabrowska, que interpretou a “menina de casaco vermelho” no filme “Lista de Schindler”, está a trabalhar como voluntária na Polónia a ajudar os refugiados ucranianos que fogem da guerra na Ucrânia.

A jovem, que agora trabalha como copywriter e tem 32 anos, segundo a Newsweek, ficou famosa aos três anos: num filme a preto e branco, a sua personagem – vestida com um casaco vermelho – destaca-se ao surgir entre a multidão aterrorizada quando os nazis estão a assassinar os judeus no gueto de Cracóvia. É então que chama a atenção de Óscar Schindler, o protagonista do filme de Steven Spielberg realizado em 1993, que entra num prédio para se esconder debaixo de uma cama.

No dia 9 de março, a ex-atriz partilhou na sua conta de Instagram uma recriação do momento icónico do cinema. Mas, desta vez, a menina surge com um casaco azul, numa homenagem à Ucrânia e aos refugiados do país.

Ela foi sempre um símbolo de esperança. Deixem-na sê-lo outra vez”, escreveu Dabrowska.

Quatro dias depois, Oliwia partilhou uma fotografia captada em Korczowa, na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Nesse dia, as tropas russas tinham bombardeado Yavoriv, uma localidade ucraniana a apenas 20 quilómetros do sítio onde a jovem se encontrava. “Estou assustada, mas isso só me motiva mais para ajudar os refugiados“, confessou.

Na mesma publicação, a ex-atriz revelou que, três dias antes daquele bombardeamento, tinha estado naquela mesma zona da fronteira com a mãe a ajudar quem mais precisava. Foi aí que encontraram uma mãe com dois filhos que precisavam de transporte para uma cidade perto da fronteira com a Alemanha. “Normalmente, transportamos refugiados apenas dentro da nossa região, mas desta vez não podíamos dizer não. Estavam desesperados para ir ter com a sua irmã” e tia, explicou.

Não posso contar-vos tudo o que vi ali, porque não encontro as palavras certas para o descrever. Ninguém que não tenha visto isto consegue imaginar o pesadelo nos olhos destas pessoas”, concluiu.

Na sua última publicação, em 5 de abril, Oliwia Dabrowska informou que a conta bancária criada por si para angariar fundos de apoio aos refugiados estava já em funcionamento: “Chamei a este evento de caridade #HopeForUkraine [#EsperançaPelaUcrânia, em ingês]”. Em breve, explicou ainda a polaca, será lançada uma conta na plataforma polaca de angariação de fundos zrzutka.pl.