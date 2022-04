O trânsito na Autoestrada (A3) estará condicionado no sentido Norte/Sul até cerca das 17h00, na sequência do despiste de um camião de mercadorias junto à saída Santo Tirso/Trofa, revelou a Brisa.

A concessionária acrescenta que devido ao acidente ocorrido cerca das 11h30 no quilómetro 20, há “uma fila de cerca de um quilómetro no sentido Norte/Sul” e que no sentido contrário está a fluir”.

“Esperamos ter a circulação totalmente reposta até às 17h00”, refere o comunicado da Brisa, onde se pede, também, “prudência na aproximação ao local”.

O acidente, segundo os Bombeiros de Ermesinde, causou dois feridos ligeiros, com 40 e 50 anos de idade, ambos ocupantes do camião, que foram transportados para o Hospital São João, no Porto.

O camião, segundo a mesma fonte, despistou-se e embateu no separador central da autoestrada.