A deputada ucraniana Lesia Vasylenko denunciou, esta sexta-feira, a existência de “valas comuns” na cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia. “Cada descoberta é pior do que a anterior”, comentou na sua conta pessoal do Twitter, aludindo ao massacre que ocorreu em Bucha.

Ainda não é claro quantos corpos estarão enterrados no local, mas a deputada ucraniana apontou para 700.

Mass graves in #Chernihiv. 700 killed. Seems like each discovery is worse than the previous one pic.twitter.com/49qRj5VSX5 — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 8, 2022

O autarca de Chernihiv, Vladyslav Atrochenko, revelou, por sua vez, que cerca de 700 pessoas foram mortas em ataques militares na cidade, que tem sido bombardeada há várias semanas por tropas russas. As vítimas “são soldados e civis”, detalhou.

De acordo com Vladyslav Atrochenko, 80.000 a 95.000 pessoas ainda vivem nesta cidade localizada a cerca de 150 quilómetros de Kiev, a capital ucraniana, e que tinha quase 300.000 pessoas antes do início da invasão russa, no final de fevereiro.

Um primeiro grande comboio de ajuda humanitária chegou a Chernihiv na quinta-feira, desde a retirada das tropas russas da região na semana passada, disse o governador regional, Vyacheslav Tchaous.

O governador pediu aos habitantes da região que permaneçam vigilantes perante o risco de novos bombardeamentos russos, lembrando que os aviões e mísseis russos continuam a sobrevoar a zona.