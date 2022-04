Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É preciso recuar até 2009/10, há mais de uma década, para encontrar um jogador do Benfica com três ou mais hat-tricks na Liga numa única temporada. Na altura, Óscar Cardozo fez quatro, em 2021/22, Darwin já leva três. Com os três que marcou ao Belenenses SAD este sábado, o avançado uruguaio chegou aos 24 golos no Campeonato, o melhor registo de qualquer jogador desde 2017/18 e um número já superior ao registado por Pedro Gonçalves na época passada.

Com a vitória frente ao Belenenses SAD na Luz, o Benfica voltou às vitórias depois de duas derrotas seguidas, contra o Sp. Braga e o Liverpool. Os encarnados sofreram e marcaram golos no mesmo jogo pela 5.ª jornada consecutiva e já levam 73 golos apontados desde o início da temporada — o melhor registo das últimas três épocas quando ainda existem cinco partidas para disputar.

Na flash interview, Nélson Veríssimo reconheceu que a equipa não entrou “como queria”, sendo que sofreu um golo logo aos três minutos de jogo. “Mas fizemos um bom jogo. Acabámos por sofrer um golo numa entrada falsa da nossa parte. A equipa teve a capacidade de se recompor e nunca perdeu o domínio do jogo com e sem bola. Em alguns momentos, expusemo-nos a algumas transições… Mas com o decorrer do jogo conseguimos colmatar essa situação. Tivemos mais situações de perigo junto da grande de área adversária. É uma vitória justa, os jogadores estiveram muito bem naquilo que é o compromisso e a entrega, tal como na qualidade que colocaram no jogo”, disse o treinador encarnado, que também comentou as exibições de Taarabt e João Mário, responsáveis pelas assistências para Darwin.

Marcaram 30 + ⚽golos numa época pelo ????Benfica:

Rogério de Sousa

Espírito Santo

Francisco Rodrigues

Julinho

Joaquim Teixeira

Arsénio

José Águas

José Augusto

José Torres

Eusébio

Artur Jorge

Nené

Jordão

Magnusson

Nuno Gomes

Cardozo

Lima

Jonas

Pizzi

DARWIN NUNEZ pic.twitter.com/RXpzIiZvQG — playmakerstats (@playmaker_PT) April 9, 2022

“São dois jogadores com uma capacidade muito grande de controlar o jogo com bola. Têm ritmos diferentes mas têm uma capacidade de ver o jogo mais à frente e encontrar soluções difíceis. O Darwin fez os golos com todo o mérito mas a equipa também permitiu a possibilidade de ter a bola e descobrir os espaços para fazer esses passes para golo”, acrescentou Veríssimo, deixando também palavras para o apoio demonstrado pelos adeptos nas bancadas da Luz.

“Os adeptos têm estado com a equipa. A ambição e o desejo deles são tal e qual os nossos: ganhar todos os jogos e fazer boas exibições. Não jogamos sozinhos e os adversários também nos vão colocando problemas diferentes. Aquilo que sentimos é que a equipa tem dado resposta no querer e na entrega. Tem colocado qualidade no que é o jogo, ainda que o possa fazer de forma mais regular. Os adeptos têm estado connosco para tudo o que aconteça. Contamos com o apoio deles em Liverpool”, terminou o técnico.