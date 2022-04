Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A invasão da Ucrânia pela Rússia levou o Governo alemão a reequacionar a forma como satisfaz as suas necessidades energéticas, bem como a origem dos combustíveis que importa. Tudo indica que a decisão de banir as importações de carvão, gás e petróleo da Rússia é definitiva, com a maior economia europeia a ter de encontrar novas formas de abastecimento de combustíveis fósseis e fornecedores menos conflituosos. Mas, acima de tudo, o conflito forçou a Alemanha a acelerar a aposta nas energias renováveis.

“Primeiro a crise ambiental e, mais recentemente, a invasão russa levaram-nos a pensar na importância de diminuir a dependência dos combustíveis fósseis e apostar na expansão das renováveis”, disse o ministro alemão da Economia e Clima, Robert Habeck, citado pela Reuters.

Com o objectivo de acabar com a importação de petróleo russo no final de 2022 – meta que pode ser antecipada, caso a União Europeia imponha um corte total como medida retaliatória pela invasão da Ucrânia –, os alemães recordam que só 25% da energia eléctrica do país é gerada através da queima de gás natural e que 55% do gás alemão tem proveniência russa.

Robert Habeck confirma que foram criados três grupos de trabalho distintos, cada um com uma dúzia de técnicos e especialistas, para perceber as consequências para o país que teria um corte radical com a Rússia, em termos energéticos.

Tendo por base as conclusões dessas análises, a nova estratégia será implementada a 1 de Julho, com uma clara aposta na energia limpa, incluindo investimentos em turbinas eólicas offshore com pelo menos 30 GW até 2030, valor que aumentará para 70 GW até 2045. É um crescimento astronómico, uma vez que este tipo de geração de energia, em 2021, não superava 7,7 GW, com o mix de energias renováveis a incorporar 4,3% de eólicas offshore, 15,8% de eólicas onshore e solar 8,8%. O objectivo final é atingir 80% de energias renováveis em 2030, uma evolução considerável face aos 65% planeados até à crise ucraniana e um salto ainda maior face aos actuais 40,9%.