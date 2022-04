Rúben, de certeza que ele não é a maior contratação? (a crónica do Tondela-Sporting)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

8 de março de 2020, em Alvalade, contra o Desp. Aves. Ainda antes de o futebol, o país e o mundo serem congelados pela pandemia de Covid-19, Rúben Amorim estreou-se no comando técnico do Sporting com uma vitória em casa, frente aos avenses que eram então orientados por Nuno Manta Santos e com golos de Sporar e Vietto. Passaram já mais de dois anos, passaram 100 jogos: este sábado, contra o Tondela, o treinador leonino alcançava a 100.ª partida pelo clube.

O resumo dos últimos 100 jogos do Sporting é fácil de fazer. Uma Primeira Liga, uma Supertaça Cândido de Oliveira, duas Taças da Liga e o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões pela segunda vez na história do clube. Com uma centena de partidas, Rúben Amorim tornava-se este sábado o 7.º treinador com mais encontros pelos leões — depois de Joseph Szabo, Paulo Bento, Jorge Jesus, Fernando Vaz, Juca e Carlos Queiroz. Ora, para além de alcançar o número redondo contra o Tondela, o técnico tinha ainda a oportunidade de conquistar mais três pontos e tornar-se o segundo com mais pontos na chegada aos 100 jogos, 234, ultrapassando Fernando Vaz e ficando apenas atrás dos 239 de Szabo.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Tondela-Sporting, 1-3 29.ª jornada da Primeira Liga Estádio João Cardoso, em Tondela Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Tondela: Trigueira, Manu Hernando, Marcelo Alves, Sagnan, Bebeto, Undabarrena (Tiago Dantas, 66′), Pedro Augusto (D'Almeida, 88′), Neto Borges, Boselli (Daniel dos Anjos, 61′), Salvador Agra (Matías Lacava, 88′), Rafael Barbosa (João Pedro, 66′) Suplentes não utilizados: Niasse, Dadashov, Tiago Almeida, Ricardo Alves Treinador: Nuno Campos Sporting: Adán, Luís Neto, Coates, Gonçalo Inácio (Rúben Vinagre, 72′), Pedro Porro (Ricardo Esgaio, 72′), Manuel Ugarte (Daniel Bragança, 56′), Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Marcus Edwards (Rodrigo Ribeiro, 90+2′), Pedro Gonçalves (Bruno Tabata, 72′) Suplentes não utilizados: André Paulo, João Virgínia, Paulinho, José Marsà Treinador: Rúben Amorim Golos: Gonçalo Inácio (29′), Sarabia (33′ e 69′, gp), Manu Hernando (71′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Boselli (13′), a Matheus Reis (50′), a Adán (52′), a Pedro Augusto (53′), a João Pedro (68′)

Na antevisão da partida, que se seguia a uma vitória suada contra o P. Ferreira na jornada anterior e que surgia na antecâmara da receção ao Benfica já no próximo fim de semana, Rúben Amorim não escondeu que o Sporting teria de mostrar mais do que aquilo que apresentou contra os pacenses em Alvalade. “Espero o normal de uma equipa que luta pela sobrevivência. Jogam num 5x4x1 que nos tira muito espaço. Temos de ser móveis e agressivos para lutar pelos espaços. Jogaram sem avançado no último jogo, foram fortes a combinar, estão motivados por terem vencido na última jornada. Temos de jogar melhor do que na semana passada. Há uma equipa que luta pelos lugares cimeiros, a outra luta por ficar na Primeira Liga”, explicou o treinador.

Sem João Palhinha e Nuno Santos, ambos castigados, e também sem Feddal, que está lesionado, Amorim fazia poupanças provavelmente a pensar no Benfica e lançava Marcus Edwards no onze inicial no Estádio João Cardoso, deixando Paulinho no banco, para além de colocar Luís Neto a completar o trio de centrais. Slimani, que terá sido expulso do treino desta sexta-feira pelo próprio treinador por ter ficado desagradado com o facto de não ser titular, nem sequer aparecia na ficha de jogo. Do outro lado, num Tondela que está em zona de despromoção mas que na última jornada tinha derrotado o Marítimo, Nuno Campos colocava Boselli, Salvador Agra e Rafael Barbosa na fase mais adiantada da equipa.

⌚️1' CDT 0-0 SCP ????????Rúben Amorim cumpre o jogo 100 ao serviço do ????Sporting. No total, o tecnico leonino somou 72 vitórias nos 99 jogos anteriores, ainda 15 empates e 12 derrotas. pic.twitter.com/Mk9ULpaTa6 — playmakerstats (@playmaker_PT) April 9, 2022

Sem Paulinho, o Sporting atuava sem referência ofensiva destacada e era Sarabia quem assumia o corredor central do ataque. Contudo, com Pote e Edwards a completarem o trio mais adiantado, os leões dispunham de enorme mobilidade no momento da construção e da transição atacante e deixavam o Tondela sem grandes indicadores a partir dos quais montar a pressão e a marcação. A equipa de Rúben Amorim assumiu o controlo natural do jogo a partir dos instantes iniciais e nunca permitiu praticamente nada ao adversário, atuando completamente instalado no meio-campo contrário.

Ainda assim, o Sporting não tinha muito espaço para atacar. O Tondela defendia em 5x4x1, com Undabarrena muito próximo dos centrais, e ocupava praticamente toda a largura do relvado para travar as subidas de Pedro Porro e Matheus Reis nos corredores. Mesmo com muita bola e enorme presença no último terço, os leões só tiveram dois lances mais perigosos nos primeiros 25 minutos, com um remate de Sarabia para defesa de Trigueira (11′) e outro de Ugarte ao lado (23′), e o golo só surgiu mesmo através da inspiração individual de Gonçalo Inácio.

???????? 45' | Tondela 0-2 Sporting Gonçalo Inácio completou 66 passes na primeira parte. O recorde da jornada até agora são 81#LigaBwin #LigaPortugalBwin #CDTSCP pic.twitter.com/UtoJxQqyHd — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 9, 2022

Num momento em que o lance já parecia perdido, depois de a defesa do Tondela ter aliviado a bola para a entrada da grande área, o central apareceu sozinho, encheu o pé esquerdo e atirou em força para bater Trigueira e inaugurar o marcador (29′). O Sporting acelerou depois de alcançada a vantagem, Pote ficou muito perto de marcar logo depois (32′) e o resultado alargou-se de imediato: Matheus Reis recuperou a bola na direita, Edwards conduziu, Pote e Sarabia combinaram e o espanhol atirou cruzado para marcar pela terceira jornada seguida (33′) e finalizar uma jogada brilhante de transição ofensiva por parte dos leões.

Até ao intervalo, Coates ainda teve duas oportunidades para marcar, com um pontapé por cima (38′) e um cabeceamento que Trigueira encaixou (45′), mas o resultado não voltou a alterar-se. No final da primeira parte, o Sporting estava a vencer o Tondela com tranquilidade e de forma meritória e transparecia a ideia de que dificilmente os três pontos iriam escapar aos leões — até porque os beirões ainda nem tinham tocado na bola dentro da grande área de Adán.

