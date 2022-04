Tony Hawk: um skate para a salvação

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se o meu cóccix soubesse teclar, entregava-lhe a tarefa de redigir este texto – afinal, teve experiências muito mais intensas com o skate do que eu, consciência de mim, que praticamente apaguei da memória esses momentos em que a adolescência (e uma ou outra incursão na idade adulta, as únicas verdadeiramente embaraçosas) ousou desafiar as leis da gravidade. A HBO Max estreou “Tony Hawk – Até as Rodas Saltarem Fora”, mais um volume para a coleção de elegias documentais sobre os heróis do desporto, e, a menos que se seja um grande adepto de skateboarding, todo o nosso interesse se restringe desde o primeiro minuto à perplexidade perante o mesmo fenómeno da física: mas como – como – é que eles fazem aquele truque de se aguentarem mais de dois segundos em cima do skate?

“Tony Hawk – Até as Rodas Saltarem Fora” é feito exatamente dos componentes que seria de esperar no género: entrevistas com o próprio, com os pares e família, algumas imagens de arquivo dos tempos iniciáticos e imberbes nos idos de 70 e 80, alguns momentos dramáticos de perda ou queda que o documentário se esforça por descobrir para que aquelas (excessivas) duas horas e pouco não sejam completamente flat (o que seria simultaneamente uma chatice para os skaters e uma aventura épica para o meu cóccix). Seguimos a história do maior skateboarder de sempre, um californiano de um metro e 91, magro como uma colher de pau, que atravessou 40 anos em cima da prancha e permanece, muitas vitórias, casamentos, ossos partidos e mais de 100 truques inventados depois, no ativo. Vimo-lo ainda há bem pouco tempo nos Óscares, ao lado de Kelly Slater (surfista, 50 anos) e Shaun White (snowboarder, 35 – um puto), lançando a homenagem a James Bond nos 65 anos do franchise – afinal, alguém por quem, como eles, tempo e quedas parecem não passar.

[o trailer de “Tony Hawk – Até as Rodas Saltarem Fora”:]

Mas há dois fatores humanos a salvar o documentário realizado por Sam Jones de ser apenas uma sucessão de truques (os 540, os 720 e o mítico 900 que, depois de muita acrobacia mental, lá percebemos serem voltas sobre si mesmo medidas em graus: 1,5 vezes, duas vezes, 2,5 vezes) sucessivamente tentados, falhados e conseguidos, pelos skate parks dessa América e, pontualmente, do mundo.

O primeiro está na “origin story” de Hawk (só o nome, todo um programa): nascido como o filho muito tardio de uns pais mais velhos, distante dos irmãos, tratado como “um erro”, um descuido com o qual já ninguém contava. Associado à sua figura física peculiar e, à partida, totalmente inesperada para um desportista, alimentou um inadaptado que só encontrou o seu lugar no mundo quando descobriu o skate. Mesmo assim, longe de ser um predestinado (não se trata de uma daquelas histórias em que descobrimos, por fim, a nossa vocação, aquilo em que nascemos secreta e inatamente bons, por decisão de um deus que se diverte em ver-nos chegar a descobrir ou não quem somos), Hawk teve de passar uns primeiros anos de provações e testes, desprezado pelos pares e pelo público, até os superar e demonstrar o verdadeiro dom que o mantém de pé até hoje: a determinação.