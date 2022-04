Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No filme Back to the Future de 1985 (Regresso ao Futuro, em português), surgiu um automóvel que permitia a Doc (Christopher Lloyd) e a Marty McFly (Michael J. Fox) viajar através do tempo. Era o DMC DeLorean, um coupé desconhecido para a esmagadora maioria, desenhado por Giugiaro e que devia as suas formas algo estranhas ao facto de ter os painéis da carroçaria em aço inoxidável, material que gosta mais de ser quinado do que moldado, para gerar superfícies curvas.

Mas o DeLorean, que se tornou muito popular devido aos três filmes da saga, montava um motor um pouco ridículo, mesmo para a época, uma vez que o europeu 2.8 V6 PRV (concebido pela Peugeot, Renault e Volvo), com apenas 130 cv, não estava à altura da concorrência norte-americana. A novidade é que a DeLorean Motor Company tem regresso agendado para Agosto, com um coupé que promete ser atraente, eléctrico e capaz de se bater com adversários de segunda linha do mercado, em matéria de potência.

Doc (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox), no DeLorean de 1981 6 fotos

Pelas declarações à imprensa do CEO da DeLorean, Joost de Vries, sabe-se que o novo coupé será revelado em meados de Agosto, durante o Pebble Beach Concours d’Elegance e que a nova DeLorean Motor Company não se limitará a propor apenas um coupé, pretendendo oferecer ao mercado uma gama de modelos, de forma a partilhar plataformas, motores, baterias e sistemas de gestão energética. Quanto ao coupé, os teasers publicados confirmam que os painéis em inox ficaram no passado, mas as portas de abrir em borboleta vão continuar presentes, numa ligação ao DMC DeLorean de há 40 anos. De recordar que este modelo foi fabricado em 1981 e 1982, período durante o qual foram apenas produzidas cerca de 8900 unidades, o que levou o construtor à falência ao fim de apenas dois anos.

Em relação às baterias e à potência dos motores eléctricos, Joost de Vries ainda não levantou a ponta do véu, mas disse que a empresa “não vai avançar para um hiperdesportivo, capaz de garantir arranques de 0-96 km/h em 1,9 segundos” (como o Model S Plaid ou o Rimac Nevera). Afasta assim desportivos de primeiro nível, com potências entre 1000 cv e 2000 cv, optando antes por enfrentar desportivos de segundo nível, provavelmente entre 600 a 800 cv.

Ao Electrify News Podcast, Joost de Vries aponta como potenciais concorrentes o Porsche Taycan e o Mercedes-AMG GT, um eléctrico e o outro a gasolina, mas potencialmente destinados ao mesmo tipo de cliente. Mais novidades a 21 de Agosto.