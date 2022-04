Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A inauguração da Gigafactory Texas decorreu durante um evento denominado Cyber Rodeo, designação normal num estado em que os cavalos são tão vulgares como as cabeças de gado ou os campos petrolíferos. As primeiras unidades dos Model Y ali produzidos começaram a sair da linha de montagem – os Model 3 vão seguir-se ligeiramente mais tarde – e a ser entregues aos clientes, com Elon Musk a aproveitar a oportunidade para anunciar que, depois dos modelos mais pequenos da Tesla, será altura de avançar, já em 2023, com a pick-up Cybertruck e o tractor para semi-reboques Semi.

O evento texano contou com o poder político local, como seria de esperar e em perfeita sintonia com a presença dos governantes alemães na inauguração da Giga Berlim. À semelhança da primeira fábrica europeia da Tesla, também a sua congénere do Texas produzirá os Model 3 e Y, bem como as células para produção dos packs de baterias. Berlim vai igualmente beneficiar da fábrica de células e de baterias, só que esta surgirá apenas mais tarde. Provavelmente, uma forma da Tesla reagir ao “arrastar de pés” das autoridades alemãs, favorecendo os construtores locais.

Mais importante do que o esperado arranque da produção no Texas, foi o facto de Musk, o CEO e maior accionista da Tesla, anunciar o início da comercialização de modelos aguardados há muito e em relação aos quais a marca norte-americana tem vários milhares de clientes à espera. Referimo-nos à pick-up Cybertruck, que entretanto já evoluiu em relação ao protótipo, que terá entre 1 e 3 milhões de pré-encomendas. Mas com a produção e entregas a arrancarem no próximo ano, vão ser necessário esperar alguns anos até que o último cliente que realizou a encomenda (ou a pré-encomenda) receba o seu veículo.

Tão importante quanto a Cybertruck é o facto de também o tractor Semi ter sido confirmado para 2023. Ambos estão prontos, em fase final de desenvolvimento, aguardando apenas a disponibilidade das baterias, formadas com células 4680, as cilíndricas maiores, com menores custos e maior eficiência e densidade energética. Só com estas células será possível fabricar a pick-up e o camião com as especificações e os preços anunciados. Veja aqui como foi a cerimónia: