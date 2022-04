Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades de saúde vão destruir um lote da vacina da Moderna contra a Covid-19 enviado para Portugal onde foi detetada a “presença de um corpo estranho nos frascos”. A informação está a ser avançada pelo Infarmed, a autoridade que gere os medicamentos e produtos de saúde, em comunicado publicado este domingo.

De acordo com a nota informativa, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a Agência Espanhola do Medicamento e Produtos Sanitários (AEMPS) avisaram na quinta-feira os Estados-membros de que foi detetado um “defeito de qualidade” no lote 000190A da vacina, fabricado no laboratório da Moderna em Espanha. O Infarmed não esclarece no comunicado que corpo estranho foi encontrado nos frascos.

Além de Portugal, o lote também foi recebido em Espanha, na Suécia, Polónia e Noruega. Mas, segundo o Infarmed, o lote foi “rapidamente identificado” pelas autoridades de saúde portuguesas e não chegou a ser distribuído para nenhum centro de vacinação no país. O lote continua no armazém central para ser destruído “em articulação e sob responsabilidade do fabricante”.