Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A falta de cuidado e bom senso coloca muitos condutores em situações caricatas, que além de lhes provocar alguns problemas com a polícia, obrigam a despesas consideráveis. Este caso aconteceu na China, numa noite de Janeiro, onde o piso molhado tornou a via demasiado escorregadia. Mas em vez de adaptar a velocidade às condições do asfalto, o “ás do volante” local continuou em ritmo acelerado e acabou por realizar uma manobra acrobática que ficou registada para a história. Pelo menos para a sua e da sua companhia de seguros.

As imagens foram registadas pelo sistema de vídeo vigilância do local, através das quais é possível ver um veículo que se aproxima bastante depressa, aparentemente fora de mão e perfeitamente descontrolado. Perante um parque de estacionamento com veículos parados na perpendicular da avenida e com um lugar livre entre a 3ª e a 4ª viatura, este mestre do estacionamento à chinesa conseguiu levantar voo após embater num poste. De seguida, sobrevoou os primeiros três veículos, aterrando depois com alguma elegância no espaço que estava livre. Não sem antes amassar os quatro modelos com que partilhou o espaço.

O mais curioso é que, depois de executar a espalhafatosa manobra, abalroando quatro veículos e um poste no processo, o condutor tenha saído do carro, sem sequer se dar ao trabalho de fechar a porta, afastando-se calmamente como se tivesse realizado a manobra perfeita, em vez de uma habilidade só possível para um duplo de cinema num filme do James Bond.