A Tesla colocou nas mãos dos seus clientes 437 unidades durante o mês de Março, elevando o total de vendas no primeiro trimestre para 550 veículos eléctricos, o que colocou o construtor americano na liderança do segmento, tanto no mês como no trimestre. Segundo os dados tornados públicos pela Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos (UVE), a segunda marca que mais eléctricos vendeu em Março foi a BMW (com 224 unidades), seguida da Kia (124), Peugeot (120) e Nissan (104). Se considerarmos as vendas de modelos exclusivamente a bateria no 1º trimestre de 2022, depois das 550 unidades da Tesla, surge a Peugeot na 2ª posição, com 344 unidades, a que se seguiu a BMW (316), Audi (257) e Kia (247).

Com as vendas de automóveis 100% eléctricos a aumentar 134,3% entre Janeiro e Março de 2022, face ao ano anterior, um incremento interessante especialmente quando comparado com os modelos equipados com motor de combustão (incluindo os híbridos e PHEV, que aumentaram apenas 5,6%,) conclui-se que foram os modelos equipados com baterias recarregáveis a assegurar que no primeiro trimestre do ano o mercado crescia 12,2%, em vez de cair.

Paralelamente, os veículos com mecânica híbrida plug-in (PHEV) tiveram também um bom trimestre, ultrapassando mesmo (e de forma folgada) os volumes de vendas dos mais populares. A marca que mais PHEV vendeu entre Janeiro e Março de 2022 foi a BMW, com 881 unidades, seguida pela Mercedes (828) e pela Volvo (600). As restantes posições do top 5 foram ocupadas pela Peugeot (345) e pela Land Rover (129). Ainda assim, longe das marcas alemãs que mais apostam e dependem deste tipo de mecânicas.