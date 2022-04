Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 23 jogos, o líder só tropeçou em dois, mas sem perder — isso já não acontece há 28 jornadas. Os que vão atrás, esperam que o tropeção apareça e o tempo começa a escassear quando só há seis jogos para que aconteça. O FC Porto vai até ao D. Afonso Henriques encontrar o Vitória SC, um “buraco” potencialmente perigoso para o caminho dos dragões até ao título. Os conquistadores querem chegar aos lugares europeus e, com três vitórias nas últimas quatro jornadas — apenas perderam com o Sporting –, um triunfo frente aos azuis e brancos pode dar o aditivo necessário para que esse objetivo aconteça. Um jogo que passa na Rádio Observador, com acompanhamento ao minuto numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A bola rola na Rádio Observador depois das 17h30, com a ajuda de Silas responsável por descodificar tudo o que se passar no relvado de Guimarães e por entregar o Relatório de Jogo no final do encontro. De olhos postos na equipa de arbitragem temos, como sempre, o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual da Rádio Observador pode contar com o adepto portisto Luís Pinto Coelho.

A emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira, que vai distribuir jogo diretamente para o seu ouvido. Quanto ao relato, no Estádio D. Afonso Henriques, fica a cargo de Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.