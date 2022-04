Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O conselho de investigação de acidentes aéreos dinamarquês (HCL) abriu uma investigação à falha de aterragem de um avião da TAP na passada sexta-feira, 8 de abril, em Copenhaga.

Segundo o The Aviation Herald, um site especializado em acidentes aéreos, o Airbus A320-200, que transportava 102 passageiros e sete membros da tripulação, foi obrigado a abortar uma primeira tentativa de aterragem quando estava próximo da pista 30 depois de subitamente ter perdido velocidade quando se aproximava do solo. Depois de se posicionar novamente, a aeronave acabou por aterrar sem problemas, 20 minutos depois.

Contactada pela CNN, a TAP confirmou que a aterragem teve de ser abortada, já numa fase de aproximação, “devido a razões técnicas”, mas garantiu que a aeronave “aterrou em segurança no aeroporto de Copenhaga, com os passageiros a bordo a desembarcarem com normalidade”.

Questionada sobre as informações publicadas pelo The Aviation Herald, que citou relatos de testemunhas que indicaram que o avião bateu com a asa esquerda no solo e que o motor desse mesmo lado entrou em contacto com o solo, a empresa disse não ter recebido “qualquer relatório com danos em qualquer parte da aeronave relacionada com o contacto com o solo”.

“Os dados de voo serão analisados durante o processo de investigação de segurança”, que está a ser realizada pelas autoridade dinamarquesas. De acordo com o The Aviation Herald, estas classificaram o incidente como “grave”, apesar de terem indicado que não havia marcas que indicassem que a asa ou o motor fizeram contacto com o solo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nesta fase, é demasiado cedo para tirar conclusões precipitadas antes do final da investigação”, declarou a TAP, acrescentando que “as verificações técnicas foram devidamente efetuadas” e que o avião, entretanto libertado, “voltará a voar para Lisboa”. A aeronave deverá estar de volta a território nacional esta segunda-feira, disse a transportadora aérea.