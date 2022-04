Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Do Egipto à Turquia, da Indonésia ao Nepal, por estes dias assinala-se o Ramadão no mundo islâmico. A celebração coincide com o nono mês do calendário islâmico, sendo o quarto dos cinco pilares da religião, juntamente com a obrigação de espalhar a palavra do Alcorão, rezar cinco vezes virado para Meca, pagar dádivas e fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação a Meca.

Durante este mês, os praticantes da religião são obrigados a jejuar, desde que o sol nasce até que o sol se põe, reduzindo a sua alimentação a duas refeições: o Su-hoor, de manhã e o Ifatr, ao fim do dia. No entanto, a privação aplica-se também às relações sexuais. O objetivo é abster-se com rigorosa disciplina de tudo o que pode ir contra à moral.

A palavra Ramadão tem origem na palavra árabe ramida, que pode significar “calor severo”, “terra queimada” ou “falta de provisões”, possivelmente pelo facto de se ter celebrado este jejum pela primeira vez durante aquele que foi o mês mais quente do ano. No sentido figurado, a palavra Ramadão refere-se a um ritual de queimar os pecados, tal como o sol queima a terra.

