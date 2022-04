Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cristina Rodrigues, ex-deputada do Partido Animais e Natureza (PAN), foi constituída arguida a 31 de março deste ano no chamado caso do “apagão informático” que ocorreu no PAN, avança esta segunda-feira o Correio da Manhã.

O caso do “apagão informático” verificou-se em 2020 e resultou na eliminação de vários emails dos seus dirigentes. O partido já tinha indicado ter apresentado, em agosto de 2020, uma “queixa-crime contra desconhecidos”, referindo que o inquérito interno apurou o alegado envolvimento de Cristina Rodrigues.

A ex-deputada do PAN e agora assessora parlamentar do Chega rejeitou fazer qualquer declaração sobre a sua constituição como arguida, alegando que o “processo está em segredo de Justiça”.

A ex-parlamentar foi eleita pelo PAN nas eleições legislativas de 2019, mas acabou por se desvincular do partido alguns meses após as eleições, em junho de 2020, passando a deputada não inscrita. Atualmente desempenha funções como assessora parlamentar do Chega.