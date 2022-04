Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Phil Collins ter-se-á retirado do mundo da música no dia 26 de março. O anúncio foi feito pelo filho do baterista e vocalista dos Genesis, Nic Collins, numa entrevista que deu à Rolling Stone e na qual assumiu que o pai se tinha”definitivamente reformado” depois do último concerto da banda, na Arena O2, em Londres.

Com Nic a assegurar a percussão do grupo, por problemas de saúde do pai, Phil Collins assumiu apenas o papel de vocalista na última digressão dos Genesis. Questionado pela Rolling Stone sobre uma digressão futura, Nic descartou a hipótese de o pai voltar para a estrada: “Acho que, de momento, ele se reformou definitivamente. Na minha opinião, a um nível mais sério, acho que o concerto em Londres foi o último espetáculo do meu pai. Mas claro, ele disse o mesmo em 2004 e acabou por fazer uma digressão em 2018. Nunca dá para ter a certeza.”

Mas também acho que o meu pai deve estar entusiasmado em relação ao próximo passo na sua vida”, continuou o músico de 20 anos. “A música deu-lhe muito, mas ele também deu muito à música. A sua carreira acabou por determinar a sua vida nos últimos 50 anos. Acho que vai ser bom para ele ser capaz de se dar um passo atrás e não ter a pressão que o acompanhou por décadas.”

Em setembro de 2021, num programa da manhã da BBC, Nic Collins foi apresentado como o novo baterista dos Genesis, revelação feita depois de Phil Collins anunciar que não iria tocar bateria na digressão do grupo. “Mal consigo pegar numa baqueta com as mãos”, afirmou o músico, na altura com 70 anos.