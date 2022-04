Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fileiras de sapatos de crianças foram dispostas juntamente com velas num protesto em Helsínquia, na Finlândia, este domingo, para chamar a atenção para as crianças que morreram durante a invasão militar da Rússia à Ucrânia, em particular na cidade de Mariupol.

Foram 210 pares os pares de sapatos colocados no chão em frente ao Teatro Nacional da Finlândia, para simbolizar o número de menores que morreram na cidade portuária, avança o Washington Post.

O protesto foi organizado pela Ukrainian Association in Finland, uma associação que representa os cidadãos ucranianos residentes no país. “O objetivo do evento é chamar a atenção para os crimes desumanos cometidos pelo exército russo contra o povo ucraniano”, escreveu a organização numa publicação no Facebook.

Pelo menos 183 crianças morreram e 342 ficaram feridas na Ucrânia desde o início da invasão russa, segundo os dados atualizados esta segunda-feira pela responsável dos Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, Liudmyla Denisova.

Até agora, a maioria das vítimas foi registada em Donetsk (110), Kiev (98), Kharkiv (76), Chernigiv (54), Mykolaiv (40), Lugansk (35), Zaporijia (22) e Kherson (29).

A crise humanitária parece não abrandar em Mariupol, que permanece cercada pelas forças russas. Nas últimas horas, a Rússia ganhou terreno em direção ao centro da cidade.

Na passada quarta-feira, o presidente da Câmara Municipal de cidade revelou que mais de 5.000 civis foram mortos ao longo das semanas de bombardeamentos pelas forças russas. O autarca adiantou que a Rússia chegou também a bombardear hospitais, incluindo uma unidade hospitalar onde 50 pessoas morreram queimadas.

Mas, esta segunda-feira, num declaração ao parlamento da Coreia do Sul, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que haverá dezenas de milhares de mortos devido aos ataques em Mariupol, sendo que pelo menos 300 hospitais e 938 escolas ficaram destruídos.

É estimado que cerca de 100 mil civis permaneçam ainda na cidade, a maior parte sem acesso a comida e a água.

A Ucrânia alertou que esta segunda-feira para o que poderá ser a “última batalha” em Mariupol, uma vez que as munições estão a acabar.