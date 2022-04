Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A Rússia não é o vizinho que pensávamos ser.” As palavras são de Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia, e antecipam que a NATO pode pedir para aderir à NATO já no próximo mês de junho. A vizinha Suécia deve segui-la.

Esta será mais uma das consequências da invasão russa da Ucrânia e, segundo está a avançar o The Times, a partir de informações veiculadas por oficiais norte-americanos, trata-se de uma das mais duras para Vladimir Putin: tudo aponta para que Finlândia e Suécia formalizem pedidos de adesão à NATO já este verão.

O tema terá sido abordado ao longo da semana passada em “múltiplas reuniões”, durante as conversações dos ministros dos negócios estrangeiros da aliança, em que participaram ambos os países.

Sanna Marin já tinha dito que era hora de o país repensar a sua posição sobre a NATO. De acordo com as fontes ouvidas pelo The Times, deve ser a Finlândia a primeira a avançar. A Suécia deverá segui-la. “Não excluo de modo algum a adesão à NATO”, disse há já duas semanas Magdalena Andersson, a primeira-ministra daquele país.

Na semana passada, o ex-primeiro-ministro e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros finlandês, Alexander Stubb, tinha adiantado, através de uma publicação conta pessoal do Twitter, que as duas nações nórdicas confirmaram essa mesma intenção “nas próximas semanas”.

“No início da guerra, eu disse que a agressão de Putin levaria a Finlândia e a Suécia a aderir à NATO. Eu disse que não seria uma matéria de dias e semanas, mas meses. Altura de reformular: a Finlândia vai candidatar-se nas próximas semanas, no máximo em maio. A Suécia segue-se”, afirmou Alexander Stubb.

A Rússia deverá opor-se à entrada das duas nações nórdicas na NATO, tendo em conta que, logo após a invasão à Ucrânia, o ministério dos Negócios Estrangeiros russo ameaçou Estocolmo e a Helsínquia com “sérias repercussões políticas e militares” se decidissem aderir à organização militar. “É evidente que a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, que é um bloqueio militar, teria graves consequências militares e políticas que obrigariam a que o nosso país tomasse medidas recíprocas”, sublinhou a porta-voz do MNE da Rússia, Maria Zakharova.