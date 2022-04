Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Amélia Morais, a mais fervorosa adepta do Sporting de Braga, morreu esta segunda feira, com 86 anos, na sua casa em Braga.

Mais conhecida por “Melinha”, era uma das adeptas mais conhecidas do clube. Tinha nove anos quando assistiu pela primeira vez a um jogo do Sporting de Braga. Durante décadas Amélia Morais acompanhou todos jogos do clube. Não perdia um jogo, quer fosse em Portugal ou no estrangeiro.

“A minha política é o Sporting de Braga e a igreja. Mais nada”, explicou em entrevista ao Maisfutebol, em 2013, onde acrescentava que “nunca se é demasiado velho para se ser adepto do futebol”.

O presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, lamentou a morte de Amélia Morais, numa publicação no Facebook.

“A amizade tem mais ainda. Mais do que a adepta mais popular do Sporting de Braga ou uma figura incontornável da cidade de Braga – que todo o país conhece -, a Amélia Morais era alguém que primava pela boa disposição e generosidade”.

Também o Sporting de Braga manifestou o “profundo pesar” pelo falecimento de Melinha.

Faltam-nos as palavras, abundam-nos as memórias. O exemplo de um amor que jamais será esquecido: para SEMPRE a "nossa" Melinha ❤️https://t.co/DUiLAjlB7v pic.twitter.com/C4CC2isfIf — SC Braga (@SCBragaOficial) April 11, 2022

O “seu exemplo de amor jamais será esquecido”, escreveu o clube no Instagram.