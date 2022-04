Efetivos do Corpo Nacional de Polícia de Espanha vão andar, até sábado, pelas ruas de Braga, para “fazer a ponte” entre a PSP e os cidadãos espanhóis que demandam aquela cidade por ocasião da Semana Santa, foi nesta segunda-feira anunciado.

Segundo o subintendente Rui Pereira, do comando de Braga da Polícia de Segurança Pública (PSP), esta cooperação acontece desde 2012, no âmbito das chamadas “Comissarias Europeias”.

“Desde então, só nos anos do pico da pandemia é que não estiveram cá polícias espanhóis, porque as cerimónias da Semana Santa também não se realizaram”, referiu.

Assim, a partir de hoje e até sábado, as ruas de Braga vão contar com dois polícias espanhóis, devidamente fardados e com uma viatura caracterizada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com eles, estarão sempre agentes da PSP, a quem compete todas as decisões no âmbito do policiamento e do patrulhamento.

“O destacamento policial espanhol terá especificamente como missão fazer a ponte entre os polícias portugueses e os cidadãos espanhóis que visitam Portugal nesta altura do ano, apoiando o cumprimento da missão da PSP; referiu Rui Pereira.

Segundo o responsável, são muitos os espanhóis que, pela Semana Santa, demandam a cidade de Braga, oriundos, sobretudo, da Galiza.

“Sobretudo em situações mais tensas, é sempre muito importante ter alguém que fale a mesma língua, isso é um elo facilitador”, referiu.

No entanto, os polícias espanhóis terão ainda como missão informar e orientar os seus compatriotas.

“Agradecemos muito esta possibilidade que nos dão de aqui estarmos, é uma colaboração muito importante para todos”, disse um dos elementos da polícia espanhola que vai estar em Braga até sábado.

Os dois já estiveram em Portugal no âmbito das Comissarias Europeias, mas em Lisboa.

A PSP “retribui” a ajuda dos polícias espanhóis, marcando presença em eventos que levam muitos portugueses ao país vizinho, como as festas de Pamplona ou as viagens de alunos finalistas.