De 11 a 17 de Abril, os Prémios Auto Observador visam distinguir o melhor dos modelos zero emissões introduzido no mercado português em 2021. Há 18 concorrentes a disputar o ceptro, neste que é o segmento que mais tem crescido em vendas e cuja quota de mercado é progressivamente mais expressiva, conquistando o espaço até aqui ocupado pelos modelos a combustão – inclusivamente os híbridos plug-in.

Com preços que arrancam abaixo dos 17.000€ e que superam folgadamente os 100.000€, as novidades a bateria distribuem-se por 14 construtores, a maioria alemães. A Audi domina, pois a marca dos quatro anéis lançou o Q4 e-tron e a respectiva declinação mais coupé, o Q4 Sportback e-tron, a que junta ainda o seu topo de gama e-tron GT. BMW e Mercedes concorrem com dois modelos cada, respectivamente o iX e o iX3, o EQA e o EQS. A ofensiva germânica na mobilidade mais sustentável conta ainda com a participação do Volkswagen ID.4 e do Skoda Enyaq, os “manos” do Audi Q4 – todos eles assentes na plataforma MEB do conglomerado alemão. Pelo seu lado, a Opel garante entrada nesta corrida com o novo Mokka-e, SUV compacto que recorre à Common Modular Platform, arquitectura multienergia da Stellantis (origem PSA).

Esta votação integra igualmente uma série de estreias e todas elas portadoras de uma nota de destaque. Com o Spring, a Dacia quer tornar a mobilidade eléctrica acessível a todos, ao passo que a Toyota, com a segunda geração do Mirai, pretende posicionar os eléctricos a célula de combustível a hidrogénio como uma alternativa a ter em conta para os que pretendem “livrar-se” do peso dos acumuladores e dos habitualmente prolongados tempos de recarga das baterias. Sendo que, para isso, é essencial ter onde abastecer – o que, em Portugal, ainda é uma miragem.

As estreias vêm também da Coreia do Sul, pela mão da Hyundai e da Kia, a primeira com o Ioniq 5 e a segunda com o EV6, com ambas as propostas a tirarem partido de uma nova arquitectura específica para veículos eléctricos, a Electric Global Modular Platform, que serve de base à nova era de electrificação dos sul-coreanos, contando entre os seus trunfos com um sistema a 400 ou 800V, transferido da Rimac, o que permite velocidades de carregamento superiores em corrente contínua.

Pelo seu lado, a Lexus estreia-se com o UX 300e e faz questão de carimbar essa aposta com uma garantia de 10 anos ou 1 milhão de quilómetros para a bateria, enquanto a Volvo pegou no seu bestseller XC40 e procedeu às devidas adaptações para receber acumuladores e motores eléctricos, sem comprometer a segurança como é apanágio da marca sueca. Já a Ford fez regressar o Mustang como eléctrico em formato de SUV. O Mach-E é, possivelmente, o adversário que mais argumentos tem para esgrimir contra o Model Y, com o SUV da Tesla a constituir inevitavelmente a referência, na medida em que o construtor norte-americano se destaca pela forma como combina potência e performance, eficiência e autonomia.

Recorde-se que, nesta edição do concurso promovido pelo Observador, estes novos modelos zero emissões já foram submetidos a escrutínio na categoria de preço onde se enquadram, concorrendo assim em pé de igualdade com os seus rivais movidos a combustíveis fósseis. E, a julgar pelo facto de vários terem alcançado o estatuto de finalistas nas votações já encerradas, parece que esta nova tecnologia está cada vez mais a orientar “A Escolha dos Portugueses”. Resta determinar, entre estes 18 modelos, qual o que mais convence na categoria Eléctricos. Cabe-lhe a si contribuir com o seu voto, para a eleição do vencedor e, no processo, habilita-se a ganhar um automóvel novo, no valor de 15.000€.

A votação divide-se em duas fases. Na primeira, cada votante pode dizer de sua justiça, mas apenas uma vez por categoria, com um voto semanal. Na segunda etapa, 2000 participantes que serão seleccionados aleatoriamente passam para a votação final, altura em que são desafiados a acertar no carro vencedor de cada categoria, de entre os dois modelos mais votados. Quem mais acertar ganha um Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus. Recorde-se que a rapidez no voto também pode ser determinante, na medida em que o tempo constitui um critério de desempate, se for caso disso (consulte o regulamento).

Nesta edição dos Prémios Auto Observador há 25 marcas a competir e um total de 49 modelos a concurso, seleccionados por se tratarem de novidades absolutas ou profundos restylings introduzidos no mercado em 2021. Na primeira categoria sujeita a escrutínio, reservada a modelos de até 25.000€, a votação consagrou como finalistas o Opel Mokka e o Toyota Yaris Cross. Entre 25.000€ e 35.000€, a escolha do público recaiu no DS 4 e no Peugeot 308, ao passo que na faixa de 35.000€ a 50.000€ passaram no crivo dos portugueses dois SUV eléctricos, o Audi Q4 e-tron e o Ford Mustang Mach-E. Situação idêntica na categoria de 50.000€ a 57.000€, que teve como modelos mais votados o Kia EV6 e o Mercedes EQA, bem como na categoria de 57.000€ a 80.000€, em que se apuraram o Tesla Model Y e o Volvo XC40 Recharge. A votação dedicada a novos modelos com preços entre 80.000€ e 250.000€ voltou a colocar como finalistas dois automóveis puramente eléctricos, nomeadamente o Audi e-tron GT e o Mercedes EQS. Por fim, com preços acima de 250.000€, a preferência dos votantes recaiu no Ferrari Daytona SP3 e no SF90 Spider. Já falta muito pouco para conhecer os vencedores mas, até lá, continue a participar e a acompanhar esta iniciativa do Observador aqui.

Pisca Pisca.pt, Valorpneu e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2022, sendo que o prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.