Nem o melhor superdesportivo do mundo estará à altura das expectativas dos seus proprietários, caso não esteja equipado com pneus à altura. Como os únicos responsáveis pelas ligações ao solo de qualquer veículo, é aos pneus que cabe garantir os desejáveis níveis de eficácia, tanto em seco como em piso molhado, ou capacidade de lidar com uma condução mais desportiva ou satisfazer um condutor em busca de um compromisso que também exija algum conforto ou silêncio de rolamento.

A Tyre Reviews comparou o desempenho de nove pneus da categoria que denomina Ultra High Performance Tyres, os mais desportivos, na medida 225/45 R17, exactamente aqueles que equipam modelos dos segmentos C e D, como o VW Golf ou o BMW Série 3, alguns dos veículos mais representativos do mercado europeu. Frente a uma mão cheia de construtores tradicionais, surgem duas marcas desconhecidas para a maioria, a chinesa Rotalla e a Giti, de Singapura.

Aos reputados Continental Premium Contact 6, Bridgestone Turanza T005, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 e Michelin Pilot Sport 5, juntam-se os menos conhecidos e tidos como menos refinados Hankook Ventus S1 Evo3, Semperit Speed-Life 3 e Yokohama Advan Sport V105. O naipe de candidatos ao melhor pneu desportivo foi completado com o Giti GitiSport S2 e o Rotalla S Race SU01.

Veja no vídeo quem se sagrou vencedor, com a certeza de que o Giti e o Rotalla foram considerados os pneus menos bons do lote (conclusões a partir dos 15.20).