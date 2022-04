Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já já vão os tempos em que a Cadillac e outras marcas de luxo norte-americanas dominavam o mercado local neste segmento. A liderança passou dos fabricantes americanos para os alemães, com a japonesa Lexus sempre na luta, apesar de todos eles possuírem fábricas do outro lado do Atlântico. Mas, lentamente, a Tesla tem vindo a dar luta aos “invasores”.

Em 2021, a BMW foi a marca de luxo que mais vendeu nos EUA, com 336 mil veículos, o que permitiu ao construtor de Munique deixar atrás de si a Tesla (313 mil unidades), a Lexus (304 mil), a Mercedes (276 mil) e a Audi 196 mil). Mas o ano passado terá oferecido um vislumbre do que reserva o futuro às vendas de automóveis de luxo, uma vez que a Tesla ultrapassou Audi, Lexus e Mercedes no acumulado do ano.

Agora que foram anunciadas as vendas no primeiro trimestre de 2022, as previsões confirmam-se. De Janeiro a Março de 2022, foi a Tesla quem mais vendeu, aumentando as vendas em 41% face ao ano anterior, mesmo se todos os construtores de automóveis estão a braços com a pandemia e a falta de chips, enquanto os fornecedores enfrentam importantes faltas de matérias-primas.

De acordo com a Automotive News Research & Data Center, apesar de comercializar exclusivamente veículos eléctricos, a Tesla liderou o mercado de luxo dos EUA no 1.º trimestre, ao transaccionar 110.000 unidades, ultrapassando a BMW, que se ficou pelos 73.714 veículos, um incremento de 3,2% face a 2021. A 3.ª posição do ranking das vendas pertenceu à Lexus (64.365 unidades, mais 13,3%), com a marca de luxo da Toyota a bater a Mercedes (62.251 unidades, menos 20,5%) e a Audi (35.505 unidades, menos 35,3%).