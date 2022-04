Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) vai investigar o ataque informático de que vários sites ligados ao PCP foram alvo na semana passada. Apesar de a iniciativa não ter partido dos comunistas, que não informaram a CNPD sobre o incidente, a comissão decidiu, por moto-próprio, investigar o assunto.

Em resposta a questões enviadas ao Observador, a CNPD confirmou que vai “averiguar o caso para apurar se existiu alguma violação de dados pessoais” no ciberataque da passada sexta-feira, que fez com que o site do PCP, mas também o da Juventude Comunista Portuguesa e do jornal Avante!, ficassem inacessíveis durante várias horas.

Nesse dia, o PCP não confirmou que o incidente se devesse a um ataque informático, explicando apenas que os sites tinham estado “com problemas de acesso” durante esse período. Mas o ataque foi reivindicado por um grupo de hackers, que num comunicado enviado à CNN falaram numa “operação pontual e cirúrgica” como resposta ao “apoio a criminosos” (uma referência à posição assumida pelo PCP relativamente à guerra na Ucrânia) e que ameaçavam mesmo divulgar “alguns segredos” no “próximo” ataque ao partido.

“Que o desespero de uma nação massacrada vos pese na consciência. Reflitam, foi apenas um aviso. Não causamos danos”, rematava o texto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No entanto, o partido não notificou a CNPD do sucedido. Em resposta ao Observador, a CNPD confirmou que “não foi notificada pelo PCP, ao abrigo do artigo 33º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados” (RGPD). Ou seja, ao contrário do que dita o regulamento, o partido não mandou a notificação prevista “em caso de violação de dados pessoais”, no prazo de 72 horas após ter tido conhecimento da mesma.

A exceção para esta regra é que a violação de dados em causa “não seja suscetível de resultar num risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares”. De acordo com a lei, se a notificação não for transmitida neste prazo, deve ser depois “acompanhada dos motivos do atraso”.

O Observador questionou o PCP sobre o motivo pelo qual não avançou com uma notificação e se não há suspeita dos “riscos” previstos na lei, mas não obteve resposta em tempo útil.