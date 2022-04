A FIFA anunciou esta terça-feira o lançamento de uma plataforma digital gratuita para transmissão de jogos de diversas ligas em direto, acesso ao arquivo internacional desde 1950, bem como a estatísticas e conteúdos originais em vídeo.

Segundo o organismo que superintende o futebol mundial, a “FIFA+” vai transmitir por streaming mais de 40 mil desafios de campeonatos de cerca de 100 países, incluindo futebol feminino.

Além das informações sobre as competições e jogos interativos, vão existir produções próprias que terão como protagonistas as glórias do Brasil Ronaldinho, Dani Alves ou Ronaldo, o belga Lukaku e a inglesa Luzy Bronze ou a norte-americana Carli Lloyd.

O arquivo da “FIFA+” vai contar com todos os jogos dos Mundiais masculino e feminino que foram registados, num total de mais de duas mil horas de imagens. Para já, serão 2.500 vídeos desde a década de 1950.