Um jovem de 18 anos morreu durante a viagem de finalistas em Marina D’Or, Espanha. Xavier Rodrigues, filho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, sofria de uma doença oncológica e, ao que o Observador apurou, morreu no quarto do hotel onde estava hospedado, sendo que as causas da morte ainda irão ser apuradas.

Contactada pelo Observador, a secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou que “o consulado-geral em Barcelona foi notificado oficialmente pelas autoridades espanholas do falecimento de um jovem de 18 anos”.

A diretora da Escola Secundária Dona Inês de Castro, em que Xavier Rodrigues estudava, revelou ao Observador que foi enviada uma “carrinha para apoiar os estudantes” que estavam na viagem de finalistas juntamente com o jovem, numa equipa que inclui “dois vereadores da Câmara Municipal de Alcobaça, três psicólogos e um representante do Agrupamento de Escolas de Cister”.

No Facebook da Câmara Municipal de Alcobaça foi publicada uma nota de pesar pela morte do jovem, que era filho do presidente da autarquia, Hermínio Rodrigues.