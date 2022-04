Kapitan Ramen: quando duas amigas chinesas se juntam para criar um prato clássico japonês

Algumas alterações foram feitas ao espaço para acomodar o espírito do novíssimo Kapitan: pelas paredes estão vários posters alusivos à cultura nipónica, incluindo referências ao universo do “Dragon Ball” e de “One Piece”, e também ao filme “O meu vizinho Totoro” de Hayao Miyazaki — as imagens da série de manga “Naruto” estão a caminho. A isso somam-se cópias de revistas japonesas muito antigas, anúncios vintage e uma parede forrada na íntegra com uma fotografia de uma movimentada rua de Quioto. A par dos candeeiros temáticos, a grande mudança foi feita ao nível do bar, ao qual foi acrescentado um telhado ao estilo nipónico.

A comida

A grande diferença entre o Kapitan Bistro e o Kapitan Bar é que no segundo o ramen vem em três tamanhos — M, L e XL —, à exceção da proposta vegetariana que consiste num formato único (o facto de a cozinha ser maior permite dar mais escolha aos clientes, sendo esta também uma forma de evitar desperdícios). O prato clássico, e o mais famoso, continua a ser o Tonkotsu, que é particularmente difícil de conceber. “Acho que todos os restaurantes no Japão têm a sua própria receita secreta. Depende também de como conseguimos a matéria-prima e os ossos. Fizemos algumas alterações para que o paladar fosse mais facilmente aceite em Portugal”, explica Yukun.

O caldo do Tonkotsu é feito a partir de ossos de porco e leva cerca de 18 horas a ser confecionado. “O tempo que demora a fazer é muito importante e depende do quão forte for a intensidade do lume e da água que colocamos”, destacam. O “Tonkotsu Ramen” (13,50 euros e 14,50 na versão picante) tem uma base de caldo de porco, ovo marinado, fatias de barriga de porco marinado, legumes, bambu, cebolinha e nori. Já o “Miso KaPaitan” (13 e 14 euros na versão picante) tem como base caldo de frango, pasta de miso, fatias de frango, ovo, legumes e nori. O “KapitanVegetarianRamen” (12,90 e 13,50 euros na versão picante) corresponde à opção vegetariana — o caldo é à base de leite de soja e pasta de miso com Tempeh e grão de feijão fermentado.