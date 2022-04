O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) português, João Gomes Cravinho, inicia esta terça-feira uma visita de dois dias a Angola com o objetivo de reforçar a cooperação e estreitar o diálogo com as autoridades angolanas.

Trata-se da primeira visita oficial de João Gomes Cravinho, agora nas funções de chefe da diplomacia portuguesa, depois de ter passado pela Defesa Nacional, e pretende reforçar a aproximação a um país com o qual Portugal tem históricas relações de proximidade.

João Gomes Cravinho vai encontrar-se esta manhã com o seu homólogo, Téte António e com o Presidente angolano, João Lourenço, prevendo-se na quarta-feira encontros com a comunidade empresarial para conhecer de perto o trabalho desenvolvido nos diversos setores.

“Num momento em que Angola aposta no relançamento da sua economia, após dois anos condicionados pela pandemia de Covid-19, esta deslocação do MNE português constitui uma oportunidade para a criação de novos projetos e para o robustecimento de iniciativas já existentes que envolvem Portugal e Angola”, salienta o MNE, em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ministro vai também “sinalizar a importância” da “forte participação” de Angola na II Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, um dos maiores eventos internacionais do ano, que decorre em junho em Lisboa.

A primeira deslocação oficial de João Gomes Cravinho ao estrangeiro realiza-se duas semanas após ter tomado posse, num dos países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), “concretizando a importância do aprofundamento da amizade mútua e da cooperação” entre os países que integram esta organização, cuja presidência rotativa é atualmente assumida por Angola.