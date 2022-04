A Europol, a agência policial europeia, anunciou, esta terça-feira, o encerramento de uma das maiores plataformas de “hackers” do mundo, que vendia acesso a banco de dados de várias empresas norte-americanas que tinham sido alvo de ciberataques.

A sua “infraestrutura” foi apreendida e o seu administrador e os seus dois cúmplices foram detidos, adianta a Europol, em comunicado.

Segundo o FBI, o líder da rede criminosa é um português de 21 anos, que continua detido à espera de ser extraditado.

.@TheJusticeDept announced the seizure of the Raidforums website—a marketplace for #cybercriminals to buy and sell hacked data—and unsealed criminal charges against its founder and administrator, Diogo Santos Coelho of Portugal. #CyberIsATeamSport @FBIWFO https://t.co/rrzGlUWpWc pic.twitter.com/BtzsnnP9lZ

— FBI (@FBI) April 12, 2022