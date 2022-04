Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Rússia afirmou, esta terça-feira, que as negociações de paz estão num “beco sem saída” e que os ucranianos se afastaram dos acordos estabelecidos nas conversações que decorreram em Istambul, no passado dia 29 de março, lê-se nos jornais britânicos Guardian e Telegraph.

Numa conferência de imprensa após um encontro com o líder bielorrusso no Cosmódromo Vostochny — centro espacial russo situado no extremo leste do país –, que durou quase três horas, Vladimir Putin sublinhou que o “diálogo direto” entre Moscovo e Kiev aconteceu graças aos esforços pessoais do líder bielorrusso, Alexander Lukashenko.

Acreditamos que a plataforma bielorrussa é bastante adequada para novos contactos”, acrescentou.

O papel de intermediário do conflito até ao momento tem sido assumido pela Turquia, que tem tido encontros com os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países e recebeu as últimas conversações presenciais em Istambul.

O líder russo apelidou de “falsa” a situação em Bucha, cidade onde foram encontrados vários civis mortos após a retirada das tropas russas da região de Kiev.

A 4 de abril, imagens de satélite captadas por uma empresa norte-americana (a Maxar) contrariaram a tese russa, que sugeria que quando as tropas do Kremlin abandonaram Bucha não existiam valas comuns com civis nem corpos espalhados pela cidade. As imagens provavam, pelo contrário, que desde 10 de março (quando Bucha ainda estava sob domínio russo) existia uma vala comum junto a uma igreja e cadáveres deixados numa estrada.

De acordo com o líder russo, a “operação militar” (não invasão) na Ucrânia está a correr como planeada e só não está a avançar mais rápido porque o Kremlin pretende minimizar perdas humanas no conflito — tese que tem merecido contestação por parte de quase todos os analistas militares e políticos internacionais. O seu fim, acrescentou, irá depender da intensidade do conflito.

A nossa tarefa é atingir todos os objetivos estabelecidos, minimizando essas perdas. E vamos agir ritmicamente, com calma, de acordo com o plano que foi originalmente proposto.”

Putin voltou a referir-se às sanções impostas pelo Ocidente como “blitzkrieg”, uma tática de guerra-relâmpago utilizada pela Alemanha nazi contra os aliados, durante a Segunda Guerra Mundial, garantindo, contudo, que as medidas restritivas estão a falhar e que o sistema financeiro russo está a funcionar. Ainda assim, disse que os efeitos das sanções se poderiam vir a sentir a médio e longo prazo.

“Operação militar especial” na Ucrânia: Rússia “não teve escolha” e vai atingir objetivos “nobres”

A Rússia “não teve escolha” sem ser lançar a “operação militar especial” na Ucrânia para proteger as suas próprias fronteiras, garantiu ainda Vladimir Putin.

A Ucrânia começou a ser transformada numa força anti-russa, começaram a cultivar ali os rebentos do nacionalismo e do neonazismo — que já lá estavam há muito tempo. Os rebentos neonazis foram intencionalmente cultivados e o choque da Rússia com estas forças era inevitável, eles apenas escolheram o momento para atacar”, reforçou o Presidente russo, cita-o a agência de notícias TASS.

Ainda no Cosmódromo de Vostochny, mas à margem de uma cerimónia de entrega de prémios, o líder garantiu que a invasão alcançará “sem dúvida” os seus objetivos “nobres e absolutamente claros”. Entre eles, o principal é salvar pessoas na região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde separatistas apoiados pela Rússia combatem as forças ucranianas desde 2014.

O que aí se passa, carateriza Putin, é um “genocídio”. “É simplesmente impossível continuar a suportar este genocídio, que já dura há oito anos”, considerou, acrescentando que: “Por um lado, estamos a ajudar e a salvar pessoas e, por outro, estamos simplesmente a tomar medidas para garantir a segurança da Rússia. É evidente que não tínhamos escolha. Foi a decisão certa”.

Para o Presidente, atingir os objetivos de Moscovo abre portas à libertação dos habitantes do Donbass, já que as autoridades de Kiev, “pressionadas pelo Ocidente, se recusaram a cumprir os acordos de Minsk, que visavam uma solução pacífica para o conflito”, apontou.

Acusou ainda Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, de ter declarado publicamente que não concordava com o acordo de Minsk II – que previa a realização de uma nova Constituição ucraniana, onde seria determinada a descentralização das regiões, assim como as especificidades de Donetsk e Lugansk.

Putin referiu também que a Rússia está disposta a cooperar no panorama internacional. “Não é possível isolar ninguém no mundo moderno e certamente não é possível isolar um país enorme como a Rússia. Assim, trabalharemos com os nossos parceiros que estão dispostos a interagir”.

No fim, recordou os tempos da União Soviética em que, apesar das sanções impostas, registou feitos inéditos ao nível aeroespacial. “A União Soviética foi a primeira a lançar um satélite artificial, o primeiro cosmonauta foi nosso, o primeiro voo da estação espacial para a lua também foi nosso, o primeiro passeio espacial foi nosso, a primeira cosmonauta feminina, Deus abençoe a sua saúde, Valentina Tereshkova, também foi nossa. Fizemos tudo em total isolamento tecnológico, alcançámos êxitos extraordinários”, explicou.

“Não poderá a Rússia de hoje, com a sua tecnologia avançada, ser capaz de desenvolver ainda mais o nosso programa espacial [até 2030]?”, questionou igualmente Vladimir Putin.

Fome no mundo iria aumentar rapidamente sem fertilizantes, diz Lukashenko

Ainda na conferência de imprensa, o Presidente bielorrusso considerou que sem fertilizantes não haveria colheitas e a fome, a nível mundial, iria aumentar rapidamente. As declarações de Alexander Lukashenko foram avançadas pela agência de notícias estatal RIA e citadas pelo jornal Telegraph.

A Rússia e a Bielorrússia são grandes produtores de fertilizantes e as sanções impostas pelo Ocidente aos dois países estão a perturbar o seu fornecimento.

Relativamente ao conflito na Ucrânia, Lukashenko defendeu que não foram as tropas russas que mataram os cadáveres de civis deixados nas ruas de Bucha e em valas comuns da cidade. A imputação desses atos às forças russas foi, disse Lukashenko, “uma operação psicológica levada a cabo pelos ingleses”. A declaração é citada pela estação BBC.