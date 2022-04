▲The Children of the Financial Collapse in Venezuela (em inglês, Os Filhos do Colapso Financeiro na Venezuela). São fotografias de Jan Grarup, que venceu a categoria documental

The Children of the Financial Collapse in Venezuela (em inglês, Os Filhos do Colapso Financeiro na Venezuela). São fotografias de Jan Grarup, que venceu a categoria documental

Jan Grarup