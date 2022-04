Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

– Se pudesses trazer de volta uma jogadora, quem seria?

– [Carli] Lloyd.

– Que informação do próximo adversário gostarias de saber?

– O que a equipa alemã come porque são muito rápidas e muito fortes…

– Que três características de três jogadoras escolherias?

– Posso escolher o cabelo da Renard ou o namorado da Jordyn, era muito mau? Não, agora a sério, escolhia a inteligência da Marta, a altura da Renard porque é muito alta e a potência da Selma Bacha. Peço desculpa, somos portugueses, estamos sempre a brincar…

– Que lenda gostarias de defrontar num jogo do Mundial?

– Pode ser um homem? O Ronaldinho.

– Num desempate por penáltis no Mundial, marcavas no início, a meio ou no fim?

– Não gostava de marcar… Não, marcava no início, não tinha a pressão do meio e do final…

Keep it light, keep it fun. That's the Portuguese way according to @kikarrns ???? @selecaoportugal's forward played #FiredUpQuestions with us! ???? pic.twitter.com/bqo2EzTKJk — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) April 11, 2022

O vídeo com perguntas e respostas de Kika Nazareth para o Twitter do Campeonato do Mundo feminino teve muita boa disposição à mistura mas continha pelo meio uma realidade incontornável: apesar da crescente evolução do futebol feminino em Portugal, existem ainda barreiras complicadas de superar e a Alemanha é uma delas, como se viu na derrota em Bielefeld na semana passada por 3-0. No entanto, mesmo com um segundo desaire na qualificação para o Mundial, a Seleção continuava a depender apenas de si para segurar a segunda posição e respetivo acesso ao playoff final de apuramento para a fase final. E era esse o patamar onde pretendia ficar no final de nova ronda, tendo em vista o encontro da última jornada na Sérvia.

Saturday #FIFAWWC qualifying action in UEFA ???? pic.twitter.com/0vI3OQ4GBY — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) April 9, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Espero um Portugal competente, que consiga ter bola, que crie muitas oportunidades de golo e concretize. Queremos continuar a depender só de nós naquilo que é o nosso objetivo. A Bulgária é uma equipa que tem vindo a crescer durante o apuramento, está mais capaz de ter bola e tem mostrado, nos últimos jogos, maior capacidade de pressionar as equipas adversárias. Já estivemos no lugar deles. Estas equipas têm ambição, querem crescer e não têm nada a perder. Portanto, são jogos muito perigosos que nos obrigam a ser sérios, focados e coletivos. As jogadoras terão de tomar boas decisões e mostrar-se agressivas no último terço, com mais presença na área”, comentara no lançamento o técnico Francisco Neto.

Amanhã voltamos a entrar em campo! ???? #VamosComTudo para vencer e dar um passo importante rumo ao Mundial! ???????? ✖️ ????????

⌚ 19h

???? Canal 11

????️ Estádio Cidade de Barcelos pic.twitter.com/udxzKVcECj — Portugal (@selecaoportugal) April 11, 2022

Com cinco alterações no onze inicial em todos os setores menos no ataque (saíram Inês Pereira, Diana Gomes, Joana Marchão, Andreia Norton e Dolores Silva para as entradas de Patrícia Morais, Sílvia Rebelo, Alícia Correia, Andreia Jacinto e Vanessa Marques), a Seleção deu uma prova de maturidade em Barcelos com uma goleada assente numa exibição sem margem para surpresas à Bulgária mesmo não superando os números que tinham sido registados no primeiro encontro entre ambas (5-0). No entanto, nem tudo foram boas notícias no dia em que sobretudo Andreia Jacinto e Vanessa Marques se destacaram na equipa nacional: de forma surpreendente, a Sérvia conseguiu descobrir os segredos da Alemanha, foi “mais rápida e mais forte” e ganhou por 3-2 com dois golos da antiga central do Sporting hoje no CSKA Moscovo Nevena Damjanovic, mantendo o segundo lugar a três pontos das germânicas e com mais dois do que Portugal.

A Seleção não demorou a assumir o controlo total do encontro, jogando praticamente no meio-campo da formação da Bulgária e criando as duas primeiras oportunidades logo nos minutos iniciais, com Vanessa Marques a não conseguir desviar para a baliza um remate prensado de Ana Borges e Tatiana Pinto, num remate de longe após canto, a atirar muito perto do poste. O golo parecia ser uma questão de tempo e chegou pouco depois do quarto de hora inicial, com Diana Silva a desviar de cabeça ao de leve um livre lateral na esquerda de Andreia Jacinto e a inaugurar o marcador (18′). Estava desfeita a barreira búlgara mas as contas não ficariam por aqui até ao intervalo com a aniversariante Vanessa Marques a aparecer da melhor forma na área para marcar de cabeça após cruzamento da esquerda de Ana Borges (26′) e com Carole Costa a fazer o 3-0 na sequência de um canto trabalhado de novo com assistência de Andreia Jacinto (42′).

O resultado estava feito e a segunda parte acabou por perder qualidade (mesmo com um domínio completo da equipa de Francisco Neto como nos 45 minutos iniciais), fechando com o 3-0 dos 45 minutos iniciais entre muitas substituições e algumas oportunidades falhadas. Portugal volta agora a jogar no início de setembro (dia 2) na Sérvia, naquele que deverá ser um jogo decisivo para a decisão do segundo lugar do grupo apesar de haver ainda quatro dias depois Israel-Sérvia e Portugal-Turquia. E, com a surpresa desta terça-feira, a Seleção terá agora de ganhar fora para continuar a depender apenas de si na última jornada.