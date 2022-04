O canal de televisão britânico BBC avisou, esta quarta-feira, que os propagandistas russos utilizaram um “vídeo falso” para culpar a Ucrânia do ataque a uma estação de comboios em Kramatorsk, que fez 52 vítimas mortais.

A estação está “consciente do vídeo falso com a marca de água da BBC News” que sugere que a Ucrânia “foi responsável pelo ataque com mísseis na estação de comboios em Kramatorsk”. Na sua conta do Twitter, o canal garantiu que está agir para que o vídeo “seja removido”.

We are aware of a fake video with BBC News branding suggesting Ukraine was responsible for last week’s missile attack on Kramatorsk train station. The BBC is taking action to have the video removed. We urge people not to share it and to check stories on the BBC News website.

— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) April 13, 2022