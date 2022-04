Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi uma das primeiras medidas anunciadas ainda pelo anterior Governo (e o então ministro do Ambiente), mas a prometida transferência adicional de 150 milhões de euros do Fundo de Carbono para as tarifas de eletricidade só vai chegar no segundo semestre. De acordo com a proposta orçamental, a revisão extraordinária das tarifas de acesso às redes será implementada na segunda metade do ano, não sendo claro se o efeito será já sentido a partir de julho, na revisão extraordinária que poderá acontecer no final do segundo trimestre.

Apesar de esta ser uma medida direcionada às empresas para conter o aumento da componente da energia na sua fatura elétrica, a proposta hoje conhecida indica que a redução das tarifas de acesso será refletida pelo regulador “em benefício de todos os consumidores de eletricidade”. Em abril, e por causa dos efeitos do conflito na Ucrânia no mercado do gás natural, com contágio ao preço grossista da eletricidade, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou um aumento extraordinário das tarifas reguladas para os consumidores domésticos de 3% em média. Este aumento foi seguido pela maioria dos comercializadores no mercado liberalizado. Mas a fatura elétrica das empresas está muito mais exposta ao mercado grossista.

O documento conhecido esta quarta-feira indica que a próxima revisão trimestral vai ainda permitir que “as famílias beneficiem integralmente da produção renovável com preços garantidos mais competitivos no atual contexto”. É uma referência ao sobreganho que os contratos de energia eólica estão a proporcionar ao sistema elétrico pela circunstância de devolverem o excedente de receita resultante dos preços de venda em mercado que estão muito acima da remuneração que foi garantida a estes produtores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O anúncio da transferência de 150 milhões de euros do Fundo Ambiental foi feito por João Matos Fernandes (anterior ministro do Ambiente substituído na pasta por Duarte Cordeiro), ainda no final de fevereiro, mas a medida não foi operacionalizada a tempo da revisão das tarifas que a ERSE faz em abril, e que existe sempre que se verifica um aumento muito significativo no preço da energia.

O Observador questionou a ERSE sobre quando seriam considerados estes 150 milhões de euros. Em resposta dada no final de março, o regulador explicou que “está a trabalhar nesse processo de acordo com os procedimentos regulamentares previstos, que incluem o envolvimento dos seus órgãos consultivos. Cumpridos os trâmites regulatórios, a ERSE procederá, em momento próprio, à divulgação da informação».

O documento nada traz sobre a proposta ibérica que está a ser negociada na Comissão Europeia de limitar o preço de gás na venda de eletricidade no mercado grossista e que poderá, nas contas do Governo, reduzir a fatura mensal em 690 milhões de euros. Esta medida atua por realocar os ganhos de alguns produtores de eletricidade, internalizando o custo das centrais a gás natural e não envolve fundos públicos.

Medina invoca limites da UE, mas Bruxelas permite apoios ao gás mais altos para alguns setores

À transferência de 150 milhões de euros para a tarifa elétrica, juntam-se apoios públicos a fundo perdido para ajudar a pagar a fatura de gás das empresas que usam mais intensamente a energia no montante previsto de 160 milhões de euros. Estes apoios surgem no quadro temporário das ajudas de Estado permitido pela Comissão Europeia para responder a esta crise.

E foi com as regras de Bruxelas que Fernando Medina respondeu quando questionado sobre o alerta manifestado por vários setores sobre a insuficiência das ajudas às empresas para enfrentarem a crise energética. Os apoios para a conta do gás estão “limitados por uma decisão europeia. Reconheço que haja quem possa achar que podia ser de outra maneira, ainda assim é muito significativa do ponto de vista financeiro, estando orçamentada em 160 milhões de euros”.

A Comissão Europeia permite ajudas até 400 mil euros por empresa que corresponde ao valor máximo anunciado para Portugal, mas para os setores eletrointensivos como o siderúrgico, o vidro, pasta de papel e algumas operações químicas admite tetos muito superiores que podem chegar aos 25 milhões de euros, ou mesmo 50 milhões de euros.

Segundo o que foi anunciado esta segunda-feira pelo ministro da Economia, António Costa Silva, são elegíveis para estes apoios mais de 3.000 empresas. Para se habilitarem a receber estes apoios, as empresas têm de ter uso intensivo de gás ou ter suportado um custo total de compra de gás superior a 2% do volume de negócios, ou uma fatura com o gás que entre fevereiro e dezembro tenha sido pelo menos o dobro do custo médio de 2021. Os pagamentos são feitos por trimestre e o Governo promete uma resposta em dez dias.