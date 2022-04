Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A viagem começou a 18 de março. Frank James, que no YouTube se apresentava como um “profeta da verdade” (dava por prophetoftruth88 na rede social), filmou-se a dizer que tinha alugado uma carrinha da Penske, uma empresa de mudanças norte-americana, e que planeava sair da cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, no dia seguinte.

Dois dias depois, num novo vídeo publicado no Youtube, mostrava-se já na estrada. Tinha esvaziado o apartamento e rumava a Filadélfia, na Pensilvânia. E deixava uma mensagem aos seus seguidores: “Enquanto conduzo, estou a pensar que estou a regressar à zona de perigo, por assim dizer, e isso está a motivar muitos pensamentos negativos, obviamente, porque sofro de um grave caso de stress pós-traumático devido a todas as coisas pelas quais passei.”

No plano estava uma viagem rumo à costa leste dos EUA, com algumas noites em hotéis e apartamentos pelo meio. Num outro vídeo, mostrava-se num quarto de hotel em Nova Jérsia, já nas proximidades de Nova Iorque. Ao fim de 12 dias de viagem, a 30 de março, um novo vídeo: Frank James filmava-se num apartamento para onde se tinha mudado no dia anterior. Era um arrendamento de curta duração e Frank ficaria ali durante 15 dias, afirmava explicitamente no vídeo.

Quinze dias depois, o horror abatia-se sobre o metropolitano de Nova Iorque. Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas depois de um homem ter disparado indiscriminadamente sobre a multidão que enchia uma estação de metropolitana no bairro nova-iorquino de Brooklyn. O suspeito foi rapidamente identificado pela polícia: Frank James, de 62 anos. Esta quarta-feira, foi detido sem oferecer resistência enquanto caminhava pela Primeira Avenida. Arrisca agora uma sentença que pode ir até à prisão perpétua.

Os muitos vídeos que deixou no YouTube (numa conta entretanto eliminada pela rede social), que incluíam cenas de violência, mensagens de ódio, críticas ao presidente da câmara de Nova Iorque e até imagens de crimes, encontram-se agora entre as provas centrais para a polícia traçar um perfil do suspeito, que até já tem cadastro: tinha sido detido 12 vezes, incluindo nove vezes em Nova Iorque, por diversos crimes, incluindo ameaças terroristas, posse ilegal de armas e até crimes sexuais.

Nascido no Bronx, em Nova Iorque, em 1959, Frank James teve, de facto, uma vida atribulada, mudando várias vezes de cidade e nunca permanecendo muito tempo no mesmo lugar.

A sua mãe morreu quando Frank tinha apenas cinco anos de idade — e o homem viria, mais tarde, a perder também a irmã mais nova, Barbara, que morreu vítima de um ataque cardíaco. “Passámos por muito nas nossas vidas“, disse ao The New York Times uma irmã do homem, Catherine James Robinson, que se mostrou “surpreendida” com as acusações que recaem sobre o irmão.

“Não acho que ele fizesse alguma coisa assim. Não faz parte da natureza dele”, acrescentou Catherine, dizendo até que o irmão não corresponde exatamente aos dados físicos que foram divulgados pela polícia nova-iorquina.

A irmã, que diz ter pouco contacto com Frank, descreveu-o como um homem “entregue a si próprio durante toda a vida“.