Esteve para acontecer em 2020 e depois em 2021 mas agora sim, com a situação pandémica mais controlada, o FMM Sines – Festival Músicas do Mundo deverá regressar em julho de este ano — naquela que será a primeira edição desde 2019. Esta quarta-feira foram desvendados os primeiros 20 nomes do cartaz da 22ª edição, com uma peculiaridade: todos os artistas confirmados são mulheres, para “afirmar o poder” feminino num setor (o da música ao vivo) que ainda busca a igualdade de género.

C0m datas previstas para os dias 22 a 30 de julho, o festival vai decorrer entre Sines e Porto Covo e terá a presença de vários nomes da música lusófona: esta quarta-feira foram já avançados os da angolana Aline Frazão, os das brasileiras Ava Rocha, Letrux, Marina Sena e Bia Ferreira, os das portuguesa Dulce Pontes e Sara Correia e o da luso-angolana Pongo.

Como habitual, porém, o cartaz parece compor-se com o intuito de revelar ritmos da música feita em vários pontos do mundo. Entre os nomes internacionais confirmados destacam-se, por exemplo, o da harpista Angélica Salvi (artista espanhola a viver no Porto), da marroquina Hindi Zahra, da franco-chilena Ana Tijoux, da cubana Daymé Arocena e da canadiana Dominique Fils-Aimé.

Estão ainda confirmadas atuações da espanhola Maruja Limón, da veterana cantora e dançarina de bolero cubana Omara Portuondo (que terá 91 anos quando atuar no festival), da emergente artista francesa de R&B Crystal Murray, da cantora e compositora grega Marina Satti, de Maya Kamaty, da baterista e percussionista francesa Lucie Antunes e da acordeonista chilena Pascuala Ibaca, que atuará acompanhada pelo seu grupo Fauna.

Em comunicado, a organização do festival promete ainda que “em breve, serão anunciados novos artistas da programação” de 2022.

Organizado pela Câmara Municipal de Sines, o festival começou a realizar-se em 1999. Na sua linha identitária procura “uma programação universalista apresentada em cenários históricos e urbanos, próximos de uma costa com paisagem protegida”. Em 2022, vai decorrer em Porto Covo de 22 a 24 de julho e em Sines de 25 a 30 do mesmo mês.