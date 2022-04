Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A diretora-geral da Saúde fez um ponto da situação epidemiológica e referiu que “a pandemia mantém uma transmissibilidade muito elevada, com tendência geral decrescente. o número de novos casos nos últimos sete dias ainda rondou os 60 mil — superior aos períodos de pico epidémico”. Neste sentido, admitiu Graça Freitas, “estamos longe de ter um verão descontraído”.

A atividade da pandemia é ainda intensa e a transmissibilidade é elevada”, acrescentou.

Neste período da Páscoa, “vai haver contacto com pessoas mais vulneráveis”. “O isolamento para os doentes não terminou, em espaços fechados continuamos a recomendar o seu arejamento e, obviamente, continuamos a recomendar a utilização de máscaras em espaços fechados“, explicou Graça Freitas. O uso obrigatório de máscaras continua a ser obrigatório, enquanto a DGS considerar que esta “é uma medida protetora e segura.

Estamos, apesar de tudo, a fazer uma vida praticamente normal”, admitiu a diretora-geral da Saúde, em relação ao alívio das medidas restritivas.

Regras como o uso obrigatório de máscara em espaços fechados e a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo para quem não tomou a dose de reforço em contexto de visitas em hospitais e lares vão manter-se, pelo menos, até ao dia 22 de abril. O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira uma resolução que prolonga o estado de alerta no país, mantendo inalteradas as medidas que estavam já em vigor.

Para justificar a continuidade das medidas já em vigor, a DGS foca-se na meta estabelecida a nível europeu, que determina o valor de referência de 20 óbitos por milhão de habitantes em 14 dias para levantar as medidas restritivas. Neste momento, Portugal fixa-se nos 28,5 óbitos por milhão de habitantes em 14 dias. Só com o valor de referência europeu é que deverão ser, novamente, avaliadas e alteradas as medidas de restrição.

Nas escolas, o uso de máscara deverá continuar durante o terceiro período letivo, uma vez que as escolas receberam esta semana uma orientação para a compra de máscaras. No entanto, a decisão formal só será anunciada na próxima segunda-feira.

Em relação às escolas, Graça Freitas referiu que o uso de máscara é agora a única medida em curso nos estabelecimentos de ensino. “Todas as semanas reanalisamos os dados e as medidas”, explicou.