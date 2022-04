Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nem mais um cêntimo nem menos um cêntimo: são 2.311,6 milhões de euros para a Segurança Interna. O orçamento previsto para o ministério de José Luís Carneiro não sofre alterações face ao OE que foi entregue e chumbado no final do ano passado pelo anterior Governo. A proposta entregue esta quarta-feira na Assembleia da República prevê, assim, a mesma alocação de verbas para a Segurança Interna, o que representa um acréscimo de 6% em comparação com os 2.178 milhões que o MAI previa gastar no ano de 2021. No entanto, se a comparação for feita com o valor efetivamente gasto no ano passado, a verba inscrita nesta nova versão do OE representa um aumento de 8,8%.

As contas e as medidas previstas praticamente não se alteram, mas há novidades: a criação de uma base de dados de violência doméstica é para avançar e o modelo de ensino dos Bombeiros e da Proteção Civil é para rever. Além disso, a preocupação com a sinistralidade rodoviária é promovida a “prioridade fundamental” do Ministério da Administração Interna para o ano de 2022.

Do total de 2.311,6 milhões de euros, a maior fatia de despesas vai para os encargos salariais com as forças e serviços de segurança — o que corresponde a 76,5% do total do orçamento previsto. Nomeadamente: cerca de 842,3 milhões de euros para a Guarda Nacional Republicana (GNR) e 787,5 milhões para a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Mas há esse ponto que o novo OE, na área da Segurança Interna, vem agora realçar: o da sinistralidade rodoviária. Depois de um ano de 2021 em que, segundo o relatório de novembro da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os acidentes na estrada com feridos aumentaram 8,8%, o novo OE assume “o combate à sinistralidade rodoviária uma prioridade fundamental do Governo” — o que não era referido na versão do OE entregue no final do ano passado.

Tal como já estava previsto no OE que acabou chumbado, a proposta prevê um investimento em sistemas de tecnologia que levará a um aumento de receita. Nos sistemas de controlo de contraordenações, o Sistema de Contraordenações de Trânsito (SCOT+), será gerada uma poupança de cerca de 2,4 milhões de euros, através da desmaterialização do processo contraordenacional. Depois, o Governo estima que a aquisição de novos radares de controlo de velocidade — um investimento que ronda os quatro milhões de euros — possa trazer receitas na ordem dos 13 milhões de euros.

Governo investe dois milhões em embarcações da GNR. OE prevê pagar subsídios de risco aos polícias, mas valor não muda

A tabela de investimentos estruturantes dá ainda conta de um investimento de cerca de dois milhões de euros em embarcações da GNR — o que não estava previsto no OE entregue no ano passado. No entanto, esta nova versão indica que, em 2021, foram investidos cerca de cinco milhões em embarcações e não os sete milhões que o OE anterior mencionava.

O novo OE não traz novidades quanto aos polémicos subsídios de risco pagos à PSP e à GNR e mantém a previsão de pagar um valor 69 euros mensais por profissional — apesar da contestação das associações sindicais, que pretendiam alcançar a atribuição de um valor mais alto para estes subsídios. O documento também mantém a previsão de pagar, de forma faseada, os 28,5 milhões de euros dos retroativos de suplementos remuneratórios não pagos, em períodos de férias, devidos aos elementos da GNR e da PSP.

Também é mantida a intenção de criar um modelo de serviços partilhados — uma Rede Nacional de Segurança Interna —, que será integrada num futuro instituto público para as tecnologias do Ministério da Administração Interna: o Instituto de Tecnologias de Segurança Interna. O objetivo é integrar gradualmente as estruturas de apoio técnico e de suporte logístico, para assim libertar profissionais da área administrativa para a missão operacional.

Criação de base de dados de violência doméstica é para avançar. Governo quer rever modelo de ensino dos Bombeiros e Proteção Civil

Na área da Segurança Interna, o Governo quer avançar com a criação da base de dados de violência doméstica — atualmente, o Governo divulga trimestralmente dados referentes à realidade da violência doméstica no portal do Governo e no site da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Agora, “prosseguir-se-á com a criação da base de dados prevista, instituindo um sistema de tratamento de informação que se baseie numa visão global e integrada em matéria de homicídios e de outras formas de violência contra as mulheres e de violência doméstica“, lê-se no documento.

Há ainda uma novidade em relação aos Bombeiros e à Proteção Civil, nomeadamente em relação ao modelo de ensino. O Governo pretende “reavaliar o modelo de ensino na área dos Bombeiros e Proteção Civil”. Estas reavaliações terão por base as recomendações do “Grupo de Trabalho para a reformulação do modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a oferta de ensino superior”, criado pelo despacho 4156/2021, de 23 de abril.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, entregou esta quarta-feira no parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2022, depois do chumbo do documento apresentado em outubro, numa altura em que Eduardo Cabrita ainda era o ministro da Administração Interna — o antigo governante apresentou a demissão depois de ter sido conhecida a acusação do Ministério Público contra o motorista de Cabrita, devido ao acidente com o carro em que o ministro seguia e que matou um trabalhador na A6. Agora, a proposta de OE vai ser debatida na generalidade na Assembleia da República a 28 e 29 de abril, estando a votação final global marcada para 27 de maio.