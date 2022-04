Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Manuel Maldonado Gonelha morreu, esta quarta-feira, aos 86 anos, uma informação avançada pelo Expresso e confirmada pelo Observador junto de fontes socialistas.

Em comunicado, o PS manifestou “o seu profundo pesar pela morte de Maldonado Gonelha”, referido como um “destacado militante e dirigente socialista”, e deixou “sinceras condolências” à família do antigo governante.

Depois do 25 de Abril, Maldonado Gonelha desempenhou vários cargos governamentais, tendo sido ministro do Trabalho e da Saúde em governos liderados por Mário Soares. Entre 1976 e 1987 foi sempre eleito deputado à Assembleia da República pelo PS.

No campo empresarial, foi assessor do conselho de administração da EDP, administrador do Montepio Geral, presidente do conselho de administração da Lusitânia-Companhia de Seguros e Lusitânia Vida. Foi também vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, durante a administração de Carlos Santos Silva. Em 2008, passou a presidir à Fundação CGD.