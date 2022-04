A Ordem dos Médicos lançou esta quarta-feira um prémio para promover ideias que possam otimizar o sistema de saúde, bem como incentivar a criação de equipas que unam médicos e profissionais de outras áreas.

A expectativa dos promotores do Prémio Best Ideas in Healthcare, lançado em parceria com a consultora NTT Data, é que a iniciativa contribua para o desenvolvimento de soluções que melhorem o diagnóstico e as terapêuticas, mas também as condições de vida da população portuguesa.

Em declarações à agência Lusa, o bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, adiantou que esta iniciativa nasceu no decurso do 24.º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos e destina-se “a promover o desenvolvimento de ideias que possam contribuir para valorizar o sistema de saúde em Portugal“.

O objetivo, disse Miguel Guimarães, é “tentar promover a qualidade da Medicina, o desenvolvimento de novas aplicações ou novas técnicas que possam servir para melhorar a qualidade da Medicina, seja na área do diagnóstico, da terapêutica, cirurgia”.

As iniciativas devem ser apresentadas por equipas multidisciplinares, com um número ideal de cinco elementos, que devem juntar um médico e profissionais de outras áreas como um engenheiro, um físico, um biólogo ou um enfermeiro, apontou.

“O importante é motivar e estimular as pessoas a apresentar soluções que permitam alguma inovação no sistema de saúde no sentido de oferecermos cuidados de saúde de melhor qualidade, porque esse é sempre o objetivo principal”, declarou Miguel Guimarães.

Para o bastonário, a defesa da qualidade da medicina portuguesa também se faz através das ideias, “ouvindo os mais novos e recorrendo à experiência dos mais velhos”.

As candidaturas estão abertas até 3 de junho a cidadãos nacionais ou estrangeiros, sendo que cada grupo de trabalho deve integrar entre dois, a cinco elementos, que podem inscrever-se através do site bestideas-healthcare.pt.

Serão selecionadas 10 ideias finalistas, que terão de fazer uma apresentação, num vídeo de dois a cinco minutos, que ficará disponível no site da Ordem, pelo período de um ano.

A equipa vencedora será escolhida por um júri qualificado, que terá em conta “a solidez da ideia e dos argumentos que a sustentam, assim como a exequibilidade da sua aplicação”.

O vencedor receberá um prémio de 7.500 euros e uma bolsa de horas de consultoria da NTT DATA Portugal.