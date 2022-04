Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O conservador David Wolfson renunciou, esta quarta-feira, ao cargo de secretário de estado da Justiça, uma decisão tomada um dia depois do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter sido ser multado por uma festa de aniversário em Downing Street em infração às restrições de combate à pandemia de Covid-19.

Em carta enviada ao primeiro-ministro e publicada nas redes sociais, David Wolfson – também membro da Câmara dos Lordes – diz que a decisão tem como base a “escala, contexto e natureza” das referidas infrações, com destaque para a “própria conduta” do chefe de governo britânico. Para Wolfson, “seria inconsistente com o estado de Direito que esta conduta passasse com impunidade constitucional”.

Na terça-feira, após ser conhecida a decisão, Johnson pediu desculpa, mas avisou que não ia apresentar a sua demissão. “Quero agora continuar e cumprir o mandato que me cabe”, declarou, revelando já ter pago a coima.