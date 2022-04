Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Frank James foi detido esta quarta-feira cerca de 24 horas depois de ser considerado o principal suspeito do ataque na estação de metro de Brooklyn, que causou pelo menos 29 ferido (e onde disparou 33 vezes). A notícia foi inicialmente avançada pela CNN Internacional, dando conta de que o homem de 62 anos foi detido em East Village, em Manhattan, Nova Iorque.

Momentos após a detenção de Frank James, o mayor de Nova Iorque, Eric Adam, saudou, em conferência de imprensa, a detenção do suspeito: “Apanhámo-lo. Não posso deixar de agradecer à policia nova-iorquina, aos agentes da polícia, que protegem os nova-iorquinas do terror”. “Fizeram um bom trabalho”, elogiou.

De acordo com a versão da polícia nova-iorquina, Frank James foi detido enquanto andava na rua, perto da 1st Avenue, em Nova Iorque. “Não ofereceu resistência e será indiciado pelo que fez ontem”, sendo que para o deter foram empreendidos “todos os recursos ao alcance” das autoridades envolvidas, como o FBI ou a unidade antiterrorismo..

Além disso, Frank James tinha cadastro, tendo já sido detido 12 vezes — nove das quais em Nova Iorque — por cometer, entre outros, crimes sexuais e por posse ilegal de armas. Quando foi detido, ainda estava com a mesma roupa do que na terça-feira.

No que concerne à pena que lhe poderá ser decretada, espera-se que Frank James possa ser condenado à prisão perpétua, pela violação de 18 leis. Será julgado por cometer um “ataque terrorista”, apesar de inicialmente a polícia ter descartado esse cenário.

Em conferência de imprensa antes da detenção de Frank James, Keechant Sewell, comissário da polícia de Nova Iorque, revelou que o dispositivo de segurança estava a ser reforçado. As autoridades estavam o perímetro das buscas e anunciaram que ofereceriam uma recompensa de 50 mil dólares a quem divulgasse informação que permitisse capturar o alegado autor dos disparos.

De acordo a CNN, a polícia aprensentou vários motivos para que o principal suspeito seja Frank James. Primeiro, encaixava nas descrições feitas pelas testemunhas que estavam no local, que descreveram o autor dos disparos como um homem negro, com cerca de 1,60 metros.

Outro dos motivos foi descoberto esta quarta-feira, através dos vídeos partilhados pelo homem de 62 anos nas redes sociais. As autoridades encontraram dezenas de vídeos no Youtube, com mensagens racistas e que incitavam ao ódio. Um dos vídeos mostra um assaltante a bater numa mulher com um martelo e outro mostra Frank James a falar sobre alegados crimes que cometeu nos anos 90.

A 20 de março, quase um mês antes do ataque, Frank James terá partilhado um vídeo, em que era possível ouvir: “Saio agora do estado de Wisconsin, estou quase a entrar em Illions e tudo o que posso dizer é: até nunca. Nunca voltarei com vida“. O suspeito do ataque é natural de Wisconsin.

Noutros vídeos, gravados e publicados antes do ataque, Frank James atacava Eric Adam, governador de Nova Iorque e antigo agente da polícia norte-americana e que confirmou esta quarta-feira o nome do suspeito.

Além das descrições das testemunhas e dos vídeos publicados nas redes sociais, a polícia disse ter ainda outro indício que poderá colocar Frank James no lugar do crime. A morada oficial do suspeito está regista em Wisconsin e Filadélfia. E foi neste último estado que o suspeito alugou uma carrinha, que foi mais tarde encontrada, depois do ataque, estacionada perto da estação de Brooklyn. Lá dentro estava uma arma de 9 milímetros, gasolina e um machado, algo que a polícia salientou ter sido essencial para o deter.