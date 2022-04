Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda não é uma certeza absoluta com direito a luz verde mas, segundo a Variety, há razões para acreditar que em breve o projeto poderá estar em desenvolvimento — pelo menos a discussão da hipótese já estará em curso. Se assim for, a história da família real britânica, retratada na popular série The Crown, poderá não ficar pela sexta temporada.

Não se trata, como muitos fãs chegaram a desejar, de acompanhar o clã até aos episódios mais recentes, incluindo por exemplo acontecimentos polémicos como o famigerado Megxit, mas sim de entrar na máquina do tempo para recuar umas boas décadas. Em cima da mesa, em redor da qual se sentam a Netflix e o produtor Left Bank, estará assim uma prequela, que começaria com a morte da rainha Vitória, em 1901, e que se estenderia até ao ponto em que arranca a primeira temporada do formato original Netflix, com o casamento de Isabel II, em 1947. E se a trama de The Crown se focou desde o arranque na figura da soberana, estes novos episódios incidiram em quatro outros monarcas e reinados. Eduardo VII (1901-1910), Jorge V (1910-1936), Eduardo VIII (1936), e George VI (1936-1952), o pai da atual rainha. de resto, estes dois últimos tiveram direito a aparição na atual série. Jared Harris retratou o rei Jorge VI na primeira temporada enquanto Alex Jennings fez de Eduardo VIII na primeira e segunda temporadas (Derek Jacobi assumiu este papel já na terceira temporada).

Não faltam bons ingredientes na era mais moderna da história da coroa? Acredite que neste período também não. Basta pensar no estabelecimento da Casa de Windsor, em 1917, deixando para trás os Saxe-Coburg-Gotha, como até então a família era conhecida, ou o choque provocado pela abdicação de Eduardo VIII, que se viria a casar com a divorciada americana Wallis Simpson.

A message from Imelda Staunton, our new Queen Elizabeth. Season 5, coming November 2022. pic.twitter.com/OfpgrPGOXx — The Crown (@TheCrownNetflix) September 25, 2021

Com 11 Emmys na sua montra de troféus, The Crown parte para a sua quinta temporada nos primeiros dias de novembro, com um novo elenco a entrar em funções para reconstituir os anos 90. Imelda Staunton será a rainha Isabel II, Jonathan Pryce o príncipe Filipe, Lesley Manville a princesa Margarida, Dominic West o príncipe Carlos, Elizabeth Debicki a princesa Diana, e Olivia Williams será Camilla Parker Bowles. O papel de primeiro-ministro John Major será confiado a Jonny Lee Miller.

Quanto à sexta e derradeira temporada, deverá começar a ser rodada em agosto, nos Elmstree Studios, nos arredores de Londres, contando praticamente com o mesmo leque de atores. A novidade será o príncipe William e Harry, representados aqui enquanto adolescentes.